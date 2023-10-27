美國總統拜登下令，攻打敘利亞親伊朗部隊。

五角大廈周五（27日）凌晨出動兩架F-16戰機，空襲了敘利亞東部的兩個由伊朗控制的地點，以報復美國駐敘利亞和伊拉克基地所遭受的一連串的無人機和飛彈攻擊。

綜合外電27日報導，1名美國高級軍官說，兩架F-16對阿布卡瑪（Abu Kamal）附近的一座軍火庫和一家彈藥廠進行了精準打擊。而五角大廈說，它們都是由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）管理。不過，並沒有報導傳出，這場4:30凌晨發動的攻擊中，有造成任何傷亡。1名美國官員告訴《美國之音》（Voice of America），他們會選擇這兩個地點，是因為當地沒有平民在場。

而美國發動攻擊，反映出拜登政府決心維持微妙的平衡。華府希望盡可能強力打擊伊朗撐腰，涉嫌攻擊美國目標的組織，以嚇阻未來可能因以色列對戰哈瑪斯而引發的侵略，同時也致力避免激怒相關區域勢力，而引發更廣泛的衝突。

美國出動了兩架F-16攻擊阿布卡瑪（Abu Kamal）附近的一座軍火庫和一家彈藥廠。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）在宣布對敘利亞空襲的聲明中說，美國不尋求衝突，也無意介入進一步的戰爭，但這些在伊朗支持下，對美軍發動的攻擊是無法接受的，必須停止。

此外，據五角大廈說，從10月17日起，包括周四的3起在內，美軍駐伊拉克和敘利亞基地和人員至少遭受19起攻擊。五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）說，在其中兩起無人機攻擊中，有21名美方人員受傷。美國在伊拉克有2,500名駐軍，而在敘利亞則有900名。

事實上，這次報復打擊並不令人意外，近1星期來，無論是五角大廈或白宮官員都擺明了，美國會加以回應。而賴德周四又強調，美國會選擇時間和地點。