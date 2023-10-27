全國義消體技能交流活動，高市義消組隊參賽。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

受到疫情影響，全國義消人員競技大賽因此停辦了4年，疫情解封後，轉型成為義消體技能交流活動，讓義消競賽更貼近於實際救災狀況，讓全國義消透過競賽中互相觀摩與學習，切磋交流優秀的救災技能，讓救援效能更加提升。高雄市義勇消防總隊也率隊參加，成績斐然，表現優異。

高雄市義勇消防總隊由總隊長陳義永及高雄市政府消防局副局長王宗展率隊，於10月20、21日前往內政部消防署訓練中心參加「112年全國義勇消防人員體技能交流活動」，本屆活動全國共計有790名義消人員組成126隊參賽，展現民間對於救災救護的精實技能及協勤能量。

今年義消交流競賽活動有別於以往模式，透過模擬實際救災現場情境，來設計救援競賽項目，共分成「無人機運用」、「車禍救援」、「火災搶救」、「救護技術」、「繩索救援」等五大項目，讓義消人員透過競賽來相互觀摩與學習，共同提升救災技能。

高雄市義消人員從3月份起就開始練習，即由消防局指派各競賽項目專業教官人員指導，救災情境模擬，讓義消參賽選手人員能從面臨災害狀況，善用救援機具器材與技術，全力投入救援行列。高市義消於「無人機運用」水域救援項目榮獲全國特優、「繩索救援」榮獲全國特優、「車禍救援」榮獲全國甲等、「火災搶救」35歲以上男子組榮獲全國甲等、「無人機運用」山域救援項目榮獲全國甲等，成績斐然，展現高市義消精湛與專業的一面。