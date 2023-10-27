屈中恆和妻子Vicky婚姻幸福，常攜家帶眷一同出遊。（年代提供）

金鐘視帝屈中恆和妻子Vicky（童秀娟）育有4名女兒，夫妻倆時常登綜藝節目分享家庭點滴，婚姻相當幸福，而屈中恆近日到《聚焦2.0》分享，有次過年帶全家人去澳門玩，自己卻意外罹患肛門瘻管、如坐針氈，屈中恆回憶，當時以為是痔瘡，決定忍耐幾天回國再就醫，沒想到肛門不僅化膿，還腫脹如高爾夫球般大顆，讓他嚇得趕緊向李佩甄的丈夫王祚軒醫師求救，緊急安排手術化解危機，這次經驗讓屈中恆飽受驚嚇直呼：「以為自己得了不治之症！」

屈中恆深耕演藝圈近40年，時常跟隨舞台劇至國外演出，身體依然保養得宜，唯獨有次過年前帶家人去澳門旅遊，因沉迷賭場每天玩通宵，又加上啤酒暢飲不忌口、加速身體惡化，初期以為單純是久坐導致痔瘡找上門，沒想到強忍疼痛回國後，肛門竟開始腫脹、流膿，情急之下找王祚軒醫師求救，醫師一看便判斷這是「肛門瘻管」，立馬安排手術才讓屈中恆即時得到救治。

健身教練現場教學，親自帶領屈中恆用「跳跳床」運動。（年代提供）

主持人高文音為讓防止屈中恆再度久坐，特別安排健身教練到場教學，親自帶領屈中恆「跳跳床」，短短兩分鐘跳床運動就讓屈中恆上氣不接下氣、腿軟扶牆休息，畫面相當逗趣。

肝膽腸胃科陳炳諴醫師提醒，飲食偏好油炸、熬夜作息不正常的民眾，要當心肛門口容易細菌感染導致肛門膿瘍，若罹患「肛門瘻管」應盡快就醫，避免惡化引發敗血症，平時也可透過糞便顏色分辨腸道警訊，鮮紅色血便可判斷是肛門出血，黑色血便可判斷是上消化道出血，透過血便顏色判斷身體變化，更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。