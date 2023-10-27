台積電創辦人張忠謀在紐約參加亞洲協會（Asia Society）活動時，提到製造業「不需要太多天才」，此說法引起網友討論。

台積電創辦人在活動上分享1980年代從美國返台創辦台積電的經歷，他認為製造業不需要太多天才，但需要很多有紀律的員工各司其職，而台灣技職教育體系是產業優勢之一。

其他網友紛紛表示，「工廠端本來就不用多聰明，不然不好管」、「工廠幹嘛需要那麼多天才？」、「不需天才，只需奴才」、「研發人員重天才，產線人員重紀律」。

台積電美國亞利桑那州廠從2024年遞延至2025年量產，不少美國籍員工不滿台積電文化，紛紛抱怨輪班制度、工時太長等情況。美國財星雜誌（Fortune）先前報導，台積電1名工程師在美國人力資源網站Glassdoor上留言說，「在辦公室睡了1個月，每天工作12小時是基本，週末輪班是家常便飯；這裡的工作與生活平衡是多麼殘酷。」今年1月台積電另1名工程師也寫到「台積電是服從文化，而且還沒為美國做好準備。」