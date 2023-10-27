不斷上升的借貸成本再次成為人們關注的焦點。此前政府債券價格自9月以來大幅下跌，主要原因是投資人對利率持續在高位的前景作出調整。利率持續在高水準，也推升了企業債券殖利率。

高收益的企業債券，其殖利率在10月20日升到9.3%的頂點，並且遠高於二月初的7.6%。

根據標普全球情報的數據，歐洲垃圾債券的風險成本在10月20日以來創下自3月下旬以來的最高水準，為473點(bps)。

報告指出，由於企業不得不以更高的融資成本，為債券進行再融資，此將傷害到支付債息的能力，最終導致違約。

據標普的數據，今年的違約數量已上升，全球範圍至9月為止來到118件，幾乎是2022年的兩倍，並且也高於過去5年平均的101件。

Janus Henderson的固定收益部門全球主管Jim Cielinski說，只有三種條件同時存在的情形下，信貸週期才會反轉，即較高的債務負擔、缺乏獲得資金的管道、以及現金流出現外在的衝擊。但是現在這三種條件都不存在。

Cielinski說，每個信貸週期都不一樣，但是高負債水準加上利率水準持續上升，讓企業承受著償還債務的壓力，同時切斷了以合理價格獲得資本的管道。

中小型企業傾向於對銀行尋求信貸，它們也將難以獲得資金。這顯示了，市場上違約的情形將更加廣泛。

報告指出，升息的滯後影響，加上未來12~18個月內沒有大量的債券到期，短期內提供了一個喘息的機會。

此外，一些企業還受益於較高的通膨帶來營收的提升，以及消費者的韌性。

但報告也指出，隨著通膨開始放緩，高利率的環境持續下去，不利因素正在加劇，而且風險在於，借款成本的上升可能超過營收的增加。