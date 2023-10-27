歐洲聯盟（EU）領袖今天敦促以色列停止轟炸、哈瑪斯停止火箭攻擊，好讓人道援助運送至加薩。美國總統拜登警告伊朗最高領導人不要針對美國在中東地區的人員。

以色列軍方稍早表示：「目前正在加薩走廊進行突襲，作為下一階段行動準備工作的一部分。」以軍已在加薩進行有限突襲行動，並準備對這個濱海飛地發動地面入侵。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）所屬媒體報導，巴勒斯坦武裝分子今天稍早在邊界附近加薩地區內至少兩處地區和以軍發生衝突。

根據報導，以色列軍事車輛突襲中部布賴吉難民營（Al-Bureij），並在邊界附近與武裝分子發生衝突。報導還說，哈瑪斯武裝分子在南部地區的拉法鎮（Rafah）附近邊界地區與以軍交火。

路透社無法立即證實這些報導。

巴勒斯坦平民的困境變得更加絕望之際，阿拉伯國家呼籲停火的決議草案中包含加薩是否達成「人道暫停」（humanitarian pauses）或停火協議等議題，今天將提交193個成員國的聯合國大會（General Assembly）。

與本週聯合國安理會有關加薩援助的決議失敗不同，聯合國大會中沒有國家擁有否決權。決議雖不具約束力，卻有著政治影響力。

在布魯塞爾，歐盟27國領袖經過連日角力後達成妥協聲明，表達「對加薩人道局勢不斷惡化的嚴重關切」。

他們呼籲「透過人道走廊及因人道主義需求而停火等一切必要措施，持續、快速、安全無阻地向有需要的人提供人道准入和援助」。

加薩衛生當局昨稱，在以色列報復性空襲下，已有7028名巴勒斯坦人喪命，包括2913名孩童。加薩衛生當局公布212頁文件，當中記錄了7000多名據稱遭以色列轟炸喪生的巴勒斯坦人姓名和身分號碼。

據估計，逾61萬3000人無家可歸，已獲聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供庇護。

美國國防部昨天表示，約900名美軍已抵達中東或正在途中，要增強當地美方人員的空防能力。

伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）在聯合國表示，如果以色列不停止攻擊哈瑪斯，美國將「無法倖免於這場大火」。

白宮指出，拜登已向伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）直接傳達警告訊息，要伊朗切勿針對中東地區的美國人員。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）在記者會中被問到與伊朗發生對抗的可能性時，他表示，以色列「無意擴大戰爭」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1121027