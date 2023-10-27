美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）今天表示，烏克蘭飛行員現於美國接受駕駛F-16戰機訓練，這是基輔當局希望取得對抗俄羅斯所需的武器關鍵一環。

路透社報導，美國8月同意在烏克蘭飛行員培訓完後，從荷蘭和丹麥移交F-16戰機給烏克蘭。

布林克在前身為推特（Twitter）的社群平台X上說：「烏克蘭飛行員現與亞利桑那州空軍國民兵一起接受F-16訓練。」

布林克還說：「這是增進烏克蘭空防的關鍵一環。美國很自豪能與歐洲夥伴攜手支援烏克蘭抵禦俄羅斯殘酷侵略。」

俄烏戰爭至今打了20個月，烏克蘭6月進行反攻，奪回東、南部戰區的一些村莊，不過與去年在烏克蘭東北部遭占領區迅速挺進相比，進度慢很多。

烏克蘭目前仍持續遭飛彈與無人機攻擊基礎設施，俄羅斯襲擊目標包括發電網絡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已誓言建立「F-16聯盟」，且荷蘭與丹麥等國帶頭提供戰機。目前烏國空軍中大部分為前蘇聯時期飛機。（實習編譯：李靖蓉/核稿：盧映孜）1121027