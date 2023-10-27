新任美國眾議院議長強生今天表示，援助烏克蘭和以色列的資金應分開處理。強生的談話擺明不支持總統拜登所提1060億美元、一併納入以烏兩國的包裹援助。

強生（Mike Johnson）接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示，一般而言他對援助烏克蘭感到憂心，也認為提供以色列的資金需從其他地方削減而得。

強生今天與拜登見面，說他也向白宮人員表示「眾議院共和黨人的共識，是需要將這些問題分開。」

拜登希望國會提供1060億美元的援助，其中大部分用於加強烏克蘭的防禦，剩餘資金分配給以色列、印太地區和美國邊境執法部門。

包裹裡提供色列143億美元，用於空中和飛彈防禦以及其他用途，並向烏克蘭提供610億美元。

強生談到援助烏克蘭時說：「我們想知道對當地的目標究竟為何，應對烏克蘭的終局是什麼。白宮沒有提供這幾點。」

拜登確信把援以、強化邊境等經費納入，有助於讓眾議院共和黨人買單，放行對額外的援烏經費。

然而強生受訪時說：「以色列是另一碼事，我們將提出一項超過140億美元的個別計畫資助以色列。」他說眾議院共和黨人將尋求削減其他領域的預算，挪供為援助以色列資金。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1121027