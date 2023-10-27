喉嚨痛是耳鼻喉科最常見症狀之一，發生原因可大可小，該如何警覺與其他健康問題有關？義大癌治療醫院耳鼻喉科主治醫師施佑蓁受訪表示，若是感冒引發的喉嚨痛，大多會自行痊癒。倘若等待觀察未好轉，就應盡快就醫，以免忽略其他疾病的潛在影響。

施佑蓁醫師表示，口腔構造複雜，感染是引起喉嚨痛的常見原因之一，如扁桃腺發炎或扁桃腺周圍膿瘍，會造成病人喉嚨腫痛，且聲音像含滷蛋般模糊不清。此外，腸病毒或其他病毒感染，也可能引發喉嚨破皮，喉部出現一顆或多顆破洞，導致難以吞嚥或連續多日疼痛。

●喉嚨痛吞嚥困難是腫瘤？斷牙未處理恐癌變

特定的喉嚨痛症狀，也要懷疑與惡性腫瘤有關。施佑蓁醫師指出，若本身有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣，出現特定位置的喉嚨痛，且2周以上沒有改善，有可能是腫瘤造成的潰瘍。包括下咽癌、喉癌、口腔癌，都會引起局部固定的疼痛感。醫師提醒，這種喉嚨痛多會造成患者吞嚥困難，或是咽喉阻塞，病人只能吃軟爛的麵粥。或是引起聲帶麻痺、喝水嗆到、聲音沙啞等症狀。

施佑蓁醫師提醒，口腔內部的反覆潰瘍，如果一直沒有痊癒，建議就醫檢查找出原因。臨床上有女性病人沒有抽菸、飲酒、吃檳榔等習慣，卻因斷牙未處理，在口腔中反覆摩擦導致黏膜潰瘍，最後演變為口腔癌。口腔內同一處潰瘍2周沒有好轉，應盡快至耳鼻喉科就診，接受詳細檢查。

●胃酸逆流也會喉嚨痛 亂吃消炎藥恐加重症狀

耳鼻喉科門診中，慢性咽喉炎也是常見喉嚨痛原因，而慢性咽喉炎與胃酸逆流關係密切。施佑蓁醫師說明，這種病人往往先在診所就醫，服用消炎藥後症狀未徹底改善，於是再到大醫院求診，大多具有類似生活型態，包括易打嗝、胃脹氣、愛喝咖啡、茶葉、汽水、手搖飲、醋酸飲料；喜歡吃甜食、蛋糕、辛辣等重口味。因胃酸長期反覆逆流導致喉嚨不適。與腫瘤引起的喉嚨痛相比，這類喉嚨痛患者吃飯不成問題，聲音沙啞症狀時好時壞，可由病史、生活習慣初步判斷。

要真正解決慢性咽喉炎，還須從治療胃酸著手，施佑蓁醫師指出，胃食道逆流反而不能吃消炎藥，以避免胃酸分泌過多，得從根本改善飲食、介入胃藥來處理。尤其不少人吃飽後習慣立刻躺平，也容易增加胃食道逆流。如果晚上平躺時特別容易咳嗽，感覺喉嚨一直有東西湧上來，醒來時喉嚨疼痛，也要考慮胃食道逆流的可能。

●喉嚨反覆破皮是免疫問題？上吸吸道窘迫速就醫

喉嚨破皮也可能引起喉嚨痛症狀，可能原因包括睡眠、心情、壓力大、病毒感染，或是自體免疫疾病。施佑蓁醫師解釋，抗體本用於對抗外來病原體，當自體免疫有問題時，就可能造成抗體敵我不分、自己人打自己人，進而攻擊口腔黏膜，導致咽喉、舌頭、上顎等處出現破皮，若反覆出現這種情形，可檢驗自身抗體協助找出原因。

喉嚨痛合併特定症狀，有可能是危及性命的急症。施佑蓁醫師指出，如果喉嚨痛合併呼吸喘、吸不到空氣或是咽喉水種、過敏，發出尖銳的喘鳴聲，像有人掐住脖子發出的聲音時，要當心是否為上呼吸道窘迫。若是合併持續發燒、琉血等，可能會造成血液嗆進肺臟，引起吸入性肺炎和呼吸道困難，應該盡快就醫檢查。

●喝鹽水助消炎減喉嚨痛？吃鳳梨檸檬恐更嚴重？

坊間流傳喝鹽水等方法，能幫助喉嚨消炎、緩解喉嚨痛。施佑蓁醫師表示，鹽水其實沒有殺菌功能，也無法緩解喉嚨疼痛。要促進喉嚨傷口癒合仍須靠自身抵抗力，建議感冒或喉嚨痛時多休息。如果是胃食道逆流引起的慢性咽喉炎，更要避開檸檬、鳳梨等食物，以免胃酸分泌過多、加重喉嚨不適。

施佑蓁醫師建議，平日飲食均衡、作息正常、睡眠充足、注意口腔衛生，可幫助避免感冒引起喉嚨痛。另外可以補充維生素C、鋅等礦物質與維生素，維持身體抵抗力。抵抗力不佳族群如老人、幼童、睡眠品質差者，較易感冒過久，導致如鼻竇炎、中耳炎、肺炎、腦膜炎等併發症。自覺症狀一周未好轉就應該就醫。發燒可觀察三天內是否頻率、時間有改善趨勢，避免延誤治療。

文章來源：本文由《今健康》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。