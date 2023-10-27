國立台灣圖書館26日舉辦「台灣學博碩士論文研究獎助發表會暨頒獎典禮」，會中除頒發給論文得獎人獎金及獎狀外，並發表得獎論文，分享研究成果。國立台灣圖書館長曹翠英表示，為鼓勵研究生研究台灣學，每年持續獎助台灣學博碩士論文研究，今年選出博士優等論文3篇及碩士優等論文6篇，均為一時之選。

曹翠英指出，今年申請件數計有博士論文21件、碩士論文64件，共85件，涵括歷史、文學、宗教、經濟、原住民等，今年更擴及戲曲、考古學等不同領域，每年競爭皆相當激烈。在經過評審與討論後，遴選出博士優等論文3篇、佳作論文4篇，以及碩士優等論文6篇、佳作論文6篇。

擔任論文總評的中央研究院台灣史研究所特聘研究員許雪姬教授表示，今年參獎的博碩士論文，就單位而言，以政大的參與意願最高，投入15篇，在研究主題上，以台灣文學最多，共有22篇。

許雪姬說明，以評審的角度來說，得獎要件包括至少使用1種以上過去研究中未曾使用過的資料，能將過去的研究成果與未來的研究方向產生連結，以及跨學科的研究方法。

今年度的得獎作品中，以台灣文學在研究範圍、主題、使用的資料與理論的應用方面，進展最多。隨著台灣學中生代學者指導的學生開始參獎，許教授期待著未來的研究生們，可以用更好的工具，利用新的研究方法、新的研究資料與新的思維，做出更好的研究成果。

曹翠英說，本次得獎論文除典藏於台灣學研究中心外，電子檔將上傳至網頁供各界研究利用。另鼓勵得獎人改寫論文投稿國台圖編輯出版的學術性期刊《台灣學研究》半年刊，國台圖未來將持續徵集台灣文獻，進行教育推廣等活動。

國台圖補充，台灣學博碩士論文研究獎助1991年迄今，已有3百餘名學生獲得獎助。目前該獎助提供博士論文優等獎金5萬元、佳作獎金1萬2千元，以及碩士論文優等獎金3萬元、佳作獎金8千元。明年度台灣學博碩士論文研究獎助預計於明年4月間公告，6至7月間受理申請，歡迎公私立大專校院從事台灣學相關議題研究研究生踴躍申請。