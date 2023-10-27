距下屆總統大選時間越來越近，國民黨總統參選人侯友宜今（27）日爆料，原擬定在今天的政黨協商，將延到下個禮拜，藍白合再度卡關。另外界傳出，民眾黨總統參選人柯文哲理想的副手人選是高雄市前市長韓國瑜。對此，一份最新網路投票展開調查，想了解韓國瑜支持者的想法。

YouTube頻道《萬事通事務所》今日發起網路投票，截至下午1點45分，已有6494名網友參與，針對「請各位站在韓國瑜的角度思考。你覺得韓國瑜出來擔任副總統的職務，之後兼任國民黨主席，對韓國瑜好嗎？」提問，有73%參與者表示，「我支持韓國瑜站出來柯韓配，為了下架民進黨，一切都有可能」、另表態，「我反對，因為韓國瑜上次出來被抄家滅族，我不忍心他再為了中華民國犧牲到這個程度」也有20%、剩下7%則為「我反對，侯友宜才是最棒的！」

針對韓國瑜在未來政壇的定位，網友紛紛留言表示，「比較期待韓當閣揆，再一次看到柯韓兩人在質詢台上一起面對立委的美麗畫面」、「尊重韓總的高度跟智慧，他會做出通盤，全面性的決定」、「真的希望韓國瑜出來，可是想到上次被那樣對待，又覺得對韓總統來說是痛苦的事」、「別消費韓，要尊重他人意願」、「為中華民國義無反顧拚一次」、「國民黨要改革，一定要讓韓總上位」。

不過針對外界傳的「柯韓配」，媒體人王淺秋26日也在節目《千秋萬事》透露，把相關新聞傳給韓後，韓國瑜第一個反應是「哇！我嚇一跳！」她進一步闡明，意思其實是目前韓國瑜已選擇好自己角色，就是擔任黨內啦啦隊長，「看的從來不是自己的位子。」