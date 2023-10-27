南韓大咖藝人李善均、G-Dragon（GD，權志龍）因涉嫌吸毒，遭到警方調查。今（27日）早晨GD透過律師否認吸毒，承諾配合調查，但韓警方昨（26日）考慮對李善均、GD發布拘捕令並限制出境。

根據韓媒報導，仁川警察廳毒品犯罪調查科因拘留吸食安非他命的29歲酒店女室長，從中得知李善均、GD涉嫌吸毒，立案展開調查，昨（26日）警方評估目前的調查內容，正在考慮對李善均、GD發布拘捕令並限制出境，目前已掌握他們的住處，時機成熟就會傳喚李善均、GD到案說明，再針對調查的內容，考慮是否要申請拘捕令。

GD否認吸毒，會配合調查。（圖／中時資料照）

而抖出李善均、GD涉嫌吸毒的29歲酒店女室長，目前已被警方羈押，還被發現借住友人家裡，屋內有種植大麻的工具，但女室長聲稱這是在種植生菜，警方正在調查真相；另一方面，疑無酬提供毒品給李善均、GD的醫生，已被警方不拘留立案。

GD今委託律師發聲明，表示：「我沒有吸食毒品」，亦強調最近媒體發布的違反禁毒法新聞與他無關，不過會積極配合調查機關的調查。而GD合作超過20年的前東家YG娛樂針對涉毒案一事回應：「因為目前GD已經不是本公司旗下藝人了，難以給出官方說法。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！