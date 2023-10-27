苗栗縣長鍾東錦27日上午主持公館鄉五谷村醫事C級巷弄長照站揭牌啟用，與長輩共跳海草舞。（謝明俊攝）

公館鄉五谷村醫事C級巷弄長照站27日揭牌啟用，到場長輩最高齡93歲。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉65歲以上人口達6，384，占全鄉人口的2成以上，已是苗栗縣第12個65歲以上人口超過20％，已達世界衛生組織「超高齡社會」定義的鄉鎮，公館鄉五谷村過去一直沒有長者關懷據點，在苗栗縣政府長照中心結合民間機構共同努下，成立五谷村「醫事C級巷弄長照站」苗栗縣長鍾東錦27日主持揭牌啟用，希望長輩們多到長照站活動，多唱歌、多說話，活得更健康。

苗栗縣政府為了延緩長輩失能，縮短照護及臥床時間，積極推動設置巷弄長照站，目前全已有145處據點，公館鄉五谷村「醫事C級巷弄長照站」是全鄉第7處據點，目前公館鄉的布建率已達到中央訂定的3村里1據點的目標。其中94處是社區關懷據點設置巷弄長照站，17處文化健康站，以及34處為醫事機構所設置的「醫事C級巷弄長照站」五谷村的「醫事C級巷弄長照站」正是由永忻物理治療所所推動設置的。

據公館鄉前鄉代周逢甲表示，過去五谷村一直沒有適合地點設置關懷據點巷弄長照站，這次在劉姓鄉民全力支持下，將閒置的空宅提供給社區使用，五谷村長輩們終於擁有自己交誼活動空間。

苗栗縣府長照中心主任王寶慈表示，「醫事C級巷弄長照站」有別於社區關懷據點，是由醫事人員所設立的，除連結社區資源、更能有效整合社區營養、復健、藥師等醫事相關服務連結，提供長輩更多元、整體性的照護服務。

苗栗縣長鍾東錦27日上午親自到場參與揭牌，並陪長輩們跳海草舞，鍾東錦希望長輩們多到長照站與鄰里朋友們相聚，多多說話、多唱歌，來維持健康身體。