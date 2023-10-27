時序即將進入11月份，清水孟國際塔羅小孟老師點名5星座財運旺盛，尤其是第一名的天蠍座能靠著積極的進取心以及家人的助攻，有望名利雙收，錢財滾滾來。

▍TOP5：射手座

射手座有機會因為職場工作的轉變，同時透過學習得到執照或證照，而有薪資調漲的可能。在經營生意或個人事業方面，可望談妥好幾筆合約，並且隨著公關能力提升，收入也水漲船高，同時有機會因為婚姻或伴侶關係，得到更多發展機會。投資方面也能迎來不錯的進帳，不過高獲利意味著高風險，務必謹慎小心。

▍TOP4：摩羯座

摩羯座11月的偏財運極佳，容易因為創意的表現，而帶來更多財富，另外在藝術創作、娛樂表演收益或是投機性的彩券及大樂透等，也會有不錯的進帳，小額獎金不斷。工作方面因為加班，收入有所增長，同時可能因為升職、業務拓展而有加薪機會。

▍TOP3：獅子座

獅子座11月有可能遇到財務收入的轉型，包括工作型態的改變、投資方式的轉移等，能創造新的財務機會，收益也更加穩健。房產方面包括家庭財務規劃、房地產投資、房屋買賣、家庭資產管理等，是適合入場的時機，尤其是買賣房產，不妨好好把握。而金融商品的投資若能運用創意跟多花一點心思，也能得到不錯的回報。

▍TOP2：金牛座

金牛座11月若能表現得更加積極，有機會提升財富，還能因為明智的決策，增加多個收入管道。值得注意的是，人際關係的互動和友善溝通，也是幫助財務提升的方式之一，像是與客戶多交流、談合作時多一些友善的舉動，都能有不錯的回應。此外，個人價值觀的改變和調整，有助於拓展更多財富機會，投資理財策略也能更為果斷，職場上一旦有所突破，好運自然跟著來。

▍TOP1：天蠍座

天蠍座11月能靠著創新思維和獨特觀點，配合積極的進取心和冒險精神，在職場上表現亮眼。個人事業若能運用非傳統的方式獲得財富，像是異業結盟、網路促銷等，則更有機會讓財務收入也跟著水漲船高。另外，家庭關係的提升也是致富關鍵，有機會得到家人的支持金援或是因為家族產業的關係，例如房產投資或房屋出租，有不錯的進帳。