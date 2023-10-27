為打造與時俱進的親師生溝通平台，新竹市府開發「竹市校園智慧通APP」27日正式啟用，5大功能分2階段實施，包括交通車、學習平台、電子聯絡簿和成績查詢等功能將先上線，家長可掌握學生動向，第2階段APP繳費、校園午餐查詢和學生健康歷程等，將於112學年度下學期陸續上線。

新竹市長高虹安說，市府開發「竹市校園智慧通APP」提供「安全、學習、英語、繳費、探索」5大功能，將分2階段實施，第1階段功能包括每日口說英語、探索掃碼應用、學校交通車查詢、單一登入學習平台、電子聯絡簿、學生缺曠紀錄、課表和成績查詢等，家長可於第一時間掌握學生動向及安全，提升親師間的即時聯繫。

第2階段功能包含APP繳費、數位積點獎勵、活動掃碼報到、校園午餐查詢和學生健康歷程的追蹤，此服務將於112學年度下學期陸續上線，期間將針對每項功能持續進行改進，確保系統正常運作再逐步推廣至全市使用，滿足學校、老師、家長、學生的貼切需求。

市府教育處指出，「安全智慧通」功能已於安心通學專車測試使用，並根據學校的實際需求進行調整修正，竹市獨創的「探索智慧通」功能經由光華國中校長林茂成實際測試，將校長所提供的反饋意見整合至APP中，進一步提高其實用性，線上繳費系統由陽光國小與龍山國小於下學期率先實施。

此外，口說英語AI自動辨識、校務相關查詢、活動探索掃碼收集點數等服務，將於啟用典禮後開始實施，第一階段其餘功能將在11月底上線，第2階段將於明年3月底驗收。

而親師生平台計畫提供100班口說英語課程給獲聘雙語標章的學校使用，新科國中校長林燕玲表示，學校長期致力提供學生優質教學環境與多元學習課程，包含國際雙語、戶外挑戰和STEAM等領域，培養孩童成為具國際競爭力的青年。

教育處補充，透過安全智慧通交通車定位系統，家長可隨時查詢校車動態，確保孩童在上放學都能平安順利，校車上也有沉浸式英語廣播，讓學生隨時都能學習英語，提升英語聽說能力；智慧通APP也提供每日5句英語句子，供學生進行口說練習，並通過AI系統自動評分。