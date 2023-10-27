副總統賴清德公開指國民黨籍的李全教、前議員謝龍介與台南88槍擊案背後主嫌王文宗關係匪淺，引發連串話題，台南市立委郭國文27日公開影片，揭露李、謝的好「麻吉」就是陳昆和，陳營造反光電假形象，卻在議會表決爭議的大潮溝光電案時技術性缺席，致該案在議會無異議通過，大罵陳昆和「假無黨、真藍營」。

賴清德將台南88槍案主謀王文宗連結到李全教與謝龍介，話題在南台灣持續延燒，郭國文27日與朱正軒、謝麗青、黃肇輝、余柷青與沈震東5位綠營議員連線，揭露陳昆和、李、謝與前台南市議長郭信良交情甚篤有如「兄弟幫」成員。

郭國文公開影片指控陳昆和營造「反光電」假形象，提及台南市議會原本決議要求台南市政府禁止審查台61線以西的光電案設置申請，結果仍有國民黨籍議員以「示範區」名義通過七股區的大潮溝案，被稱為「後門條款」。

該案在審查時，原本自詡「反光電第1名」的陳昆和突然技術性缺席，導致該案由郭信良宣布在無異議下通過，最後還是郭國文奔走協調中央與地方，硬生生「攔糊」由台南市政府退回該案。

朱正軒質疑，國民黨最愛攻擊的廢墟光電廠，就是李全教密切事業夥伴的電廠。當初陳昆和在市議會聽到設置光電就抓狂，怎麼會和深陷光電爭議的李全教當好兄弟？

黃肇輝還原議會表決當天，陳昆和明明人在市議會，唯獨在表決大潮溝案通過時卻不見蹤影？質疑是跟李全教、郭信良都是好朋友，所以技術性缺席關鍵表決？

蔡麗青表示，陳昆和一面聽到光電板就拍桌、咆哮；另一面卻缺席大潮溝關鍵表決，不阻擋不當設置的光電案，才是議員失職，沒資格參選立委。

郭國文拿出過去在國民黨的造勢場合中，不只李全教、謝龍介、陳昆和3個好兄弟同台，陳、李還彼此互喊凍蒜，形同國民黨候選人，指控陳是「假無黨 、真藍營，絕非正派、只會抹黑」。

郭國文指出，在野陣營不管是否合規，把所有光電廠都打成弊案，既然反對再生能源，那請先提出一個完全排除綠能的能源政策；如果無法提出，就停止對綠能的汙名化。