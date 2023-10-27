亞泥指出，廢風機葉片的FRP材料中，不可燃物占六成，以氧化矽、氧化鈣以及氧化鋁為主，可替代水泥原料石灰石和黏土；具有熱值的樹酯成分占四成，可取代煤炭使用，亞泥這套革新技術，既能有效處理廢棄物，又能減低天然礦物消耗，目前已成功處理約9公噸台電陸域風機廢棄葉片，預計11月初進一步測試12公噸，為臺灣再生能源產業，提供可持續發展的解決方案。

亞泥日前再度獲得台灣淨零行動聯盟頒發的「淨零標章」認證，今(27)日更奪下第四屆《臺灣循環經濟獎》中的ESG最高榮譽「年度典範獎」，代表領獎的亞泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，亞泥推動循環經濟技術，出現革命性突破，利用水泥窯高溫特性，將報廢回收的風機葉片，轉化為水泥製程所需的替代原料和燃料，堪稱台灣創舉。

亞泥在冷媒處理也投入不少心力。冷媒為氟氯碳化物，化學結構非常穩定，不易分解，處理相當具挑戰性。經過多次實驗與測試，亞泥研發出國內第一套水泥窯專用的冷媒進料設備；亞泥解釋，桶裝高壓液態冷煤，會先轉換成氣體，在嚴格穩定計量後，才會送入水泥窯中高溫分解，根據統計，2022年銷毀R-12和R-22冷媒一共20.67公噸，相當於減少20.9萬公噸CO2e，約543座大安森林公園一年碳吸附量，亞泥今年會繼續銷毀約17公噸海關緝獲走私冷媒，協助政府解決環境問題，善盡企業社會責任。