一名女網友9月到某車商面試助理職缺，結果沒有任何消息，由於太想要這份工作，她將履歷換了一張大頭照再投一次，結果又收到一次面試機會。她說面試當天被主管認出來，對方表示，這次不管有沒有錄取都會在一周內跟她聯繫，此舉也引發網友討論，有人直呼想得到這招「算是人才了」。

原PO在《Dcard》發文表示，9月面試車商的助理職缺被發了無聲卡，因為很喜歡該工作的時間和地點，不死心又投了一次履歷，還換上另一張大頭照，沒想到又收到面試邀約。

原PO面試當天被認出來，主管傻眼問「妳不是來過了？」不過仍繼續面試流程，結束後還向她表示，不論這次是否錄取，都會在一周內通知她，原PO驚覺不妙，「可能覺得我太煩了吧，請問這樣上的機率應該不高吧？」

許多網友笑說「換張大頭照再面試一次，也算是人才了」、「哈哈哈！是我會錄取耶，如果條件還行的話」、「真的很想去那間公司，積極爭取我覺得沒有不對」、「真的夠傻眼，第一次就沒有錄取了，換頭貼難道就會錄取嗎？面試一看就知道是誰了。」

也有人認為公司重複面試代表不夠細心，「明知道妳面試過還發第二次面試邀約，是公司有錯在先吧！發無聲卡也很沒禮貌啊」、「人資很雷，主管沒禮貌，或許這不是最好的選擇，多看看其他職缺吧！」