國民黨立委馬文君涉嫌潛艦洩密案，高檢署列他字案偵辦，呂玉玲傳阻擋台積電落腳桃園；民進黨發言人林楚茵今（27日）表示，國民黨「對外擋國防，對內擋台積」，「賣台雙嬌」。阻礙國家發展總是不缺席，顯見國民黨最擅長的手法就是國民「擋」。

與會桃園市立委參選人劉仁照指出，中部馬文君、北部呂玉玲組成「賣台雙嬌」，國民黨賣國集團削弱台灣國防黑歷史，歷年皆有資料；這些賣國集團在外交國防委員會橫行霸道，尤其是呂玉玲委員常年靠軍眷票當選，卻連年帶頭擋國防預算、削弱台灣國防，這不是賣台什麼才是賣台？

劉仁照指出，呂玉玲在國防委員會阻擋國防預算、在經濟委員會放生台積電，第10屆的立委任期內，連續且長達6個會期都在經濟委員會，請問呂玉玲針對「台積電進駐龍潭園區三期一案」，到底為龍潭做了什麼？台積電現在選擇離開龍潭，的立場又是什麼？呂玉玲不僅出賣國家安全、還阻礙龍潭發展。

與會桃園立委參選人范綱祥表示，萬美玲對台積電進駐投資計畫，毫無聞問，對於用地爭議桃園市政府更無心解決，形成中央立委不管、地方議員帶頭反對的局面，顯見桃園市府未積極與在地民眾協調，影響整個進駐發展，眼睜睜只能看到半導龍頭台積電就這樣放棄對桃園的投資，無疑對桃園進步發展的一大損失。

他說，萬美玲將所有責任推給中央，這種態度是完全不合格的，若妳身為立委，不夠關心桃園，扛不起桃園，那就讓真正有專業與資格的人扛起桃園。