為減少車禍事故發生，經相關單位會勘後已將榜林圓環紅綠燈號誌由二時相變更為三時相管制。(圖／警方提供)

金門「最危險」榜林圓環因交通事故案件居高不下，雖自今年9月15日起開始啟用紅綠燈號誌，但仍車禍頻傳，效果遭民眾質疑；警方表示，裝設號誌後的肇事原因多為「駕駛人不遵守環內車先行之規定而發生側撞」，為減少事故發生，經相關單位會勘及分析肇事原因後，已將該圓環紅綠燈號誌由二時相變更為三時相管制。

警方表示，位於金寧鄉的榜林圓環是串聯金門東、西半島的伯玉路在西半島之起點，圓環上有「無名英雄」紀念碑；圓環分別有伯玉路、林湖路貫穿共4個路口，加上1條林堡路，共計5個路口，車流量為地區之最。經統計該圓環去年共發生交通事故31件，今年1至8月也發生17件大、小車禍，嗣經報安會報決議在該圓環增設紅綠燈號誌，以伯玉路為主要幹道，其他3路口為支道，盼透過號誌管制，以減少交通事故發生。

不過該圓環紅綠燈自9月15日啟用後仍不時傳出車禍發生，民眾也質疑不裝還好、裝了更亂，更因上下班尖峰時段號誌秒數問題常造成大塞車，效果不彰。警方則表示目前該圓環肇事原因多為「駕駛人不遵守環內車先行之規定而發生側撞」，經縣政府觀光處邀集縣警局等相關單位會商後，決議將該圓環號誌改為三時相管制，其中伯玉路一、二段為同一時相；林湖路（環島北路方向）為一時相；林堡路與林湖路（榜林方向）為同一時相，以號誌分流方式減少車流衝突點。

警方也說明，因榜林圓環號誌已改為三時相管制，故會造成駕駛人在路口等候秒數較久。號誌管制時相改變初期，駕駛人難免不適應，故金城警分局將於下班時段加派員警守望，視車流多寡適時介入管制、疏導交通。

警方強調，交通安全極為重要，為避免交通事故之發生，而必須採取適當的交通管制手段，犧牲民眾些許等候時間，行經該圓環的駕駛人若能遵守號誌管制，必能避免交通事故的發生，以維護自身安全。