花蓮縣政府發85歲以上重陽敬老禮金600元，但今年改變新增65歲至84歲可領，約有5萬6000人符合資格。不過這筆3千多萬元預算，尚未通過議會審議，縣府就通知各公所「開放領取」，議會批「急就章」，用意何在？縣府社會處長陳加富致歉，將待預算通過，並通知公所更正領取時間。

花蓮縣議會即將於下週開議，議會今天說，112年度第四次臨時會程序委員召開時，審縣府送來的追加速預算彙本資料，發現多處錯置、數字顛倒、引用法條不對，錯誤百出根本無法審，請縣府修正再送議會。

但議會昨開程序會審查通過排入議程，原本29案，卻發現「多一案」，即「辦理65歲以上重陽禮金發放」，發現縣府修正發給要點，將原本85歲以上長者，修改為納入65歲到84歲、設籍花蓮縣3個月以上並實際居住者，共5萬5979人符合資格，每人可領600元，縣府增編追加預算3366萬7000元。。

議員不解，預算尚未通過，卻傳出縣府已通知各鄉鎮公所請長輩領取，議員張美慧批評縣府急就章，她認為照顧長者當然有必要，但縣府可在前一年就編入隔年的年度預算執行，預算尚未通過，就要長輩來領取，有些長輩「領無錢」，又讓長輩奔波多跑一趟。

也有議員說，過去也有類似狀況，但可以跟議會提「墊付案」，跟議員說明並請過半議員簽名同意即可，但目前府會關係「陷入僵局」，縣府也不溝通，「到底在急什麼」！

花蓮縣府社會處長陳加富表示昨天已致歉。他說，縣府體恤照顧長者，才擴大發放對象，原先召集鄉鎮公所協調期程，預計重陽節可發放，但預算還沒審議，疏忽未告知鄉鎮公所必須暫緩，為行政作業疏失致歉，已請公所通知民眾更正公告時間，待預算通過後，會採匯款轉帳及現金領取併行制，方便長輩領取。