10/30 周一 澳洲9月零售銷售

歐元區10月經濟信心

德國10月通膨

美國達拉斯Fed製造業指數

業績報告：麥當勞

10/31 周二 日本9月失業率

日本9月工業生產

日本央行利率決議

歐元區Q3 GDP初值

歐元區10月通膨

美國標普/凱斯席勒8月房市指數

美國10月芝加哥PMI

業績報告：超微、三星電子、發那科

11/01 周三 API原油庫存

澳洲10月製造業PMI

南韓10月貿易收支

美國MBA抵押貸款

美國10月ADP就業報告

美國10月ISM製造業PMI

美國9月JOLTs職缺報告

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：高通、豐田、索尼

11/02 周四 聯準會利率決議

澳洲9月貿易收支

歐元區10月製造業PMI終值

英國央行利率決議

美國首次請領失業救濟

業績報告：蘋果

11/03 周五 德國9月貿易收支

歐元區9月失業率

美國非農就業報告

美國10月失業率

美國10月ISM服務業PMI

業績報告：BMW

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