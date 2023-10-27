10/30 周一 澳洲9月零售銷售
歐元區10月經濟信心
德國10月通膨
美國達拉斯Fed製造業指數
業績報告：麥當勞
10/31 周二 日本9月失業率
日本9月工業生產
日本央行利率決議
歐元區Q3 GDP初值
歐元區10月通膨
美國標普/凱斯席勒8月房市指數
美國10月芝加哥PMI
業績報告：超微、三星電子、發那科
11/01 周三 API原油庫存
澳洲10月製造業PMI
南韓10月貿易收支
美國MBA抵押貸款
美國10月ADP就業報告
美國10月ISM製造業PMI
美國9月JOLTs職缺報告
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：高通、豐田、索尼
11/02 周四 聯準會利率決議
澳洲9月貿易收支
歐元區10月製造業PMI終值
英國央行利率決議
美國首次請領失業救濟
業績報告：蘋果
11/03 周五 德國9月貿易收支
歐元區9月失業率
美國非農就業報告
美國10月失業率
美國10月ISM服務業PMI
業績報告：BMW
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。