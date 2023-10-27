中職34年例行賽告一段落，本季僅有樂天桃猿外野手成晉1人全勤出賽，他認為，能夠全勤代表球員能對球隊一直有貢獻且成績沒有落差太大，「我覺得全勤對我來說，比拿個人獎更有意義。」

去年中職沒有球員全勤，單季最多出賽的是富邦悍將范國宸114場，2021年全勤則有中信兄弟許基宏、江坤宇，今年味全龍劉基鴻、李凱威、郭天信都是差1場 ，只有成晉1人打滿120場例行賽，他敲出127支安打、40分打點，打擊率2成90，僅被三振50次，在戰術執行能力佳也成為球隊靈活的活棋。

成晉今年為了世界棒球經典賽（WBC）提前「開機」，結束國家隊任務後又要面對120場例行賽，除了體能外，如何在出現疲勞時維持身體狀態及成績成為最大考驗。

「其實上半季結束時就出現了。」面對疲勞感提前出現，成晉只能告訴自己要用意志力撐住，不要輕易被看出低潮，因此他認為，完成全勤比拿到個人獎更有意義，「因為全勤表示你對球隊一直有貢獻，而且成績沒有落差太多，不然教練也會有調度的可能性。」

成晉認為，在這段拚鬥的過程中，也是檢測一下自己的極限及身體素質，讓休賽季時有方向去努力、加強，「身體狀況不可能完美，但就是盡力去做，有多少能力就做多少。」