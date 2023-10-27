本土劇男演員涂晨洋，今年就醫診斷出罹患大腸癌，這讓有良好飲食及運動習慣的他相當納悶，近日上節目受訪時，透露某天重摔在地上後，視線開始受到影響，就醫檢查才發現是「視網膜剝離」導致。

涂晨洋日前上節目《健康點點名》，他表示8、9年前坐著吃飯，結果椅子突然間解體，導致整個人重摔在地，沒想到隔天開始，左眼視線範圍逐漸變小，趕到診所檢查後發現是「視網膜剝離」，醫生告知再晚一天就醫就要失明，由於情況危急，立刻將他轉診至醫院開局部麻醉的刀，因此他不僅雙手被綁在手術檯上，而且全程意識清醒，過程長達一小時。

涂晨洋摔一跤竟「視網膜剝離」!?醫：「再晚來一天就會瞎」術後併發白內障，3C族高危注意。（影片／健康我+1Youtube）

涂晨洋表示開刀一個月內，不僅得趴著睡覺，做任何事都要低著頭，接著強調視網膜剝離會併發白內障，導致半年後再次動刀，並在左眼植入人工水晶體，對此，他表示很多朋友40歲就開始配老花眼鏡，但自己植入人工水晶體後，視力變得相當好，態度可以說是相當樂觀，但也不忘呼籲眾人「少用3C產品」。