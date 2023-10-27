日美混血諾特巴爾（Lars Nootbaar）要迎來經典賽冠軍隊友了嗎？根據日媒報導，紅雀對於日職樂天金鷲左投終結者松井裕樹很感興趣，補強牛棚戰力。

松井裕樹下周將過28歲生日，過去10年始終效力樂天金鷲，主要擔任守護神角色，2020年曾嘗試轉任先發，雖繳出不錯表現但仍回歸牛棚，日職生涯自責分率為2.40、拿下236次救援成功，近幾年攜手宋家豪、安樂智大組成牛棚勝利方程式。

由於年紀輕輕就向日職挑戰，松井裕樹將於今年休賽季握有在海外打球的資格，其他球團簽下他並不用給樂天任何補償。松井裕樹的武器庫中包含速球、指叉球、滑球及曲球，只是他在經典賽碰上不適應賽會用球的麻煩，最終只登板一場比賽，這讓大聯盟球探有些擔憂，因為經典賽與大聯盟用球相當類似。

紅雀無緣今年季後賽，休賽季首要補強目標為投手陣容，尤其本季牛棚自責分率4.47排在大聯盟第23位，季中交易截止日前還送走希克斯（Jordan Hicks）、史崔頓（Chris Stratton）好手，牛棚戰力大減。根據報導，洋基、紅襪、小熊和教士也在觀察松井裕樹，樂天也開出4年合約試圖留人。