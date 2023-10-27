內政部長林右昌27日至警政署替大選聯合指揮所揭牌。（林郁平攝）

內政部長林右昌（左三）27日在台北市警察局長張隆興（左起）、警政署副署長陳永利、署長黃明昭、副署長詹永茂與刑事局長周幼偉陪同下，出席「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉治安維護聯合指揮所」揭牌儀式。（張鎧乙攝）

內政部長林右昌（左二）27日出席「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉治安維護聯合指揮所」揭牌儀式，林致詞表示，揭牌活動除宣示貫徹維護選舉治安決心，再次強調「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等4項重點工作。（張鎧乙攝）

明年1月13日即將舉行總統大選，警政署27日下午1時30分舉行「第16任總統副總統暨第11屆立法委員選舉」治安維護工作聯合指揮所揭牌儀式，內政部長林右昌親自率同警政署長黃明昭及全國各直轄市、縣市警察局長，共同宣示維護選舉治安的決心。

林右昌表示，揭牌活動除宣示貫徹維護選舉治安決心，再次強調「阻絕境外勢力、資金介入選舉」、「杜絕假訊息干擾、影響選舉公平」、「嚴查賄選、斷絕賭盤」和「防止暴力、嚴密維安」等4項重點工作。

林右昌並在警政署大禮堂與各警察機關連線視訊，瞭解選舉相關維安作為，期勉各警察機關做好精準打擊選舉犯罪，全力做好選舉維安、強化防範不法干擾及關懷同仁鼓舞士氣等工作，以達成「投票前平安」、「投票日平順」、「投票後平穩」三大目標。

林右昌對各警察機關全面動員，以及警察同仁犧牲陪伴家人時間，長時投入查賄制暴及選舉治安維護工作，特別表達感謝之意；更對署長所領導的警察團隊有信心，定能達成選舉順利、治安穩定的重責大任。