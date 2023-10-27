第一金投信指出，外資賣超連動新台幣匯率走勢，不過，官股資金進場，也顯示大選前，雖有國際因素干擾，但台股仍有下檔支撐，儘管美股走勢拖累科技股表現，不過台灣半導體龍頭指標股仍樂觀看待第四季展望，近期台股資金進行換手與籌碼沈澱期，持續關注美科技股後續表現影響性，美股若再修正，觀察台股是否仍守穩萬六，一旦確認底部，也提供投資人逢低分批加碼佈局點。

第一金投信分析，產業面逢近期光電展、11月將有生技論壇等，加上生醫療法正在立法院審議等，相關產業消息面偏多，表現期待性較高，第一金投信研判，大選前政府牛肉話題與資金關注等，政策受惠股如生技、綠能、大型權值關股仍可望承接作多資金青睞，投資人可留意相關標的。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，其實從美國經濟基本面來看，第三季與第四季的變化不大，美國通膨持續走低，經濟展現韌性，勞動市場表現強勁，相較於今年初投資人擔憂將陷入衰退，如今的美國經濟幾乎已無衰退壓力。至於庫存調整，去年下半年開始進行的次產業已陸續結束清理，半導體的庫存仍在調整，不過已接近尾聲，目前看起來終端需求仍偏保守，需要持續觀察，但依據美國消費意願仍屬強勁的情況來看，2024年的訂單應可望回歸正常水準。就台灣的經濟而言，今年出口外銷訂單在谷底整理，不過，與AI產品相關的資通與視聽產品繼7月、8月出口連續增長後，9月出口金額增加至82.6億美元，年增率高達59.8%，預估第四季起，出口數據仍將持續向上。