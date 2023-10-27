穩懋今天舉行線上法說會，智慧型手機PA客戶庫存回到正常水位，多款新機拉貨挹注，穩懋2023年第3季合併營收為41.65億元，季增6%，年增7%，營業毛利為9.19億元，季增16%，年增47%，單季合併毛利率為22.1%，季增2個百分點，年增6.1個百分點，營業淨利為7000萬元，順利轉虧為盈，營業淨利率為1.7%，季增6個百分點，年增6.8個百分點，產能利用率上升50%，單季稅後盈餘為3400萬元，單季每股盈餘為0.08元。

就產品組合來看，2023年第3季Cellular占比45%到50%；Infra約20%到25%，WiFi約10%到15%，其他約占18%。

穩懋前3季合併營收為109.68億元，年減26%，營業毛利為20.36億元，年減48%，合併毛利率為18.6%，年減8個百分點，營業淨損為6.95億元，營業淨損率為6.3%，年減16.2個百分點，稅後虧損為4.65億元，每股淨損1.1元。

今年前3季折舊費用為34.31億元，資本支出為29.57億元。