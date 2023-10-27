被告黃女願意賠償告訴人70萬元，並以每月給付5000元的方式至清償完畢。（孫英哲攝）

彰化1名在超商任職的黃姓女子，利用保管1名詹姓女子證件的機會，冒用詹女名義為其汽車貸款保證人，並找來在唸博士班的護理師林女假冒詹女簽名，貸得90萬元。彰化地院日前做出簡易判決處刑，考量到2名被告與告訴人已達成調解，依違反《個人資料保護法》分判6月、2月徒刑，並都宣告緩刑。

判決指出，被告黃女（25歲）在彰化市的醫院旁超商工作，因此與擔任護理師的告訴人詹女成為好友，而另1名被告林女（30歲）與詹女都在同1家醫院擔任護理師。

黃女因與詹女一同出遊，因此有機會暫時保管詹女的國民身分證正本，進而取得可直接或間接識別詹女的身分資料，並因代收郵件之故，而經詹女同意代刻其印鑑章1個並保管之。

2021年2月間，黃女向和潤公司申辦自用小客車的汽車貸款，明知未獲詹女同意擔任貸款保證人，竟利用保管詹女證件的機會，冒用詹女名義而使用其國民身分證件，進而持以作為自己汽車貸款的保證人，還找來林女幫忙在汽車貨款保證人欄上簽上詹女姓名，貸得90萬元。

因黃女於2022年6月起未償還分期汽車貸款，和潤公司傳送催繳手機簡訊給詹女，全案才曝光，詹女憤而委請律師提告。

法官審理認為，被告黃女與林女均坦承犯行，也都與告訴人達成調解，其中黃女願賠償70萬元，按月給付5000元至還清，也已還清和潤公司90萬元汽車借款，林女則在調解時當場賠償20萬元給告訴人，審酌後判處黃女6月徒刑，緩刑5年及60小時義務勞務；林女的部分則是判刑2月，緩刑2年。