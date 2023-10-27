台北市立動物園將於本月28日將慶祝109周年慶，當天以全新雉科珍禽區開幕作為園慶賀禮，同時以《2023國際野生動物保育交流成果》手冊，將動物園一年來所迎接的新生動物與國內外保育合作計畫成果，一起與大家分享。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，這一年來動物園迎接了許多新生動物寶寶，例如小爪水獺四胞胎、歐亞水獺雙胞胎、環尾狐猴雙胞胎、石虎雙胞胎、斑哥羚羊「元宵」、弓角羚羊「杉箖」、穿山甲寶寶「果皮、膏夏」、台灣野山羊「薇寶」、馬來貘「Treeda」、紅猴「瑀安」，還有棘皮瘤尾守宮、維多利亞冠鴿、黑腳企鵝寶寶等，讓今年育兒工作忙碌的很，充滿濃濃的新生報到氣象。

他說，今年歡慶動物園生日，即以「誕生、成長、茁壯、飛翔」為意象，在10月的每週六安排熱鬧非凡的園慶系列活動，從保母見面會、昆蟲特展、路跑，至本週六開幕的新雉科珍禽區，呈現一系列動物園在保育合作工作的成果展現。

北市動物園表示，透過國際間保育合作交流，動物園引進了多種瀕危物種，包括金剛猩猩、大長臂猿、棉頭狷猴、金頭獅狨、黑冠松鼠猴、黑吼猴、馬來貘、大食蟻獸、非洲野驢、羅地島蛇頸龜、越南鷴等，目前也正訂定2024年至2027年等4年「中期計畫整體規畫」未來願景，期許未來動物園將繼續穩健地前進，以打造亞洲旗艦動物園為目標，也成為環保及綠色能源的環境教育重鎮。

北市動物園表示指出，今天重新規畫的新雉科珍禽區，除了由捷克引進的極度瀕危物種─越南鷴首度在這個區域與大眾見面，新區域規畫設計挑高7公尺，不僅為遊客帶來視覺上的張力與震撼，也為鳥類提供了更寬敞的生活空間，垂直空間的設計搭配棲地營造，貼近自然環境，提升了動物福祉，使動物們能夠得到更好的照顧與生活品質。

新雉科珍禽展區設置了寬敞的步道優化遊客的觀賞空間，為遊客們提供更舒適的探索體驗，能夠更深度地欣賞這些美麗的珍禽，進而理解動物園作為域外保育機構的各項努力，以及參與在地域內保育工作的重要角色。為提供鳥兒們優質的生活環境，雉科展場布置運用了大量來自台泥和平廠廠內建地移除的樹木。

動物園在園慶當日上午也將邀請許多支持動物園保育研究的合作機關團體夥伴來園共襄盛舉，跟社會大眾一起分享近年來的保育交流成果。一起推動多個饒富知識與趣味的教育解說駐站，還設計有「雉力測驗」學習單，歡迎大小朋友闔家一起到動物園賞鳥，考考眼力也觀察動物行為，一起與動物園歡慶109周年保育成果。