甫獲得第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎的陳漢典，暌違5年再推出全新單曲〈Solo so long〉，重拾跳唱歌手身分，也是他送給自己出道18年的成年禮；他25日作客「夜貓DJ」Dennis的電台節目，由於陳漢典出道時模仿了Dennis，讓觀眾留下深刻印象，這次上節目宣傳，陳漢典在「夜貓DJ」節目開場也模仿Dennis的聲音跟聽眾打招呼，2人還一起用招牌的「Wow」互相抬槓，趣味十足。

受訪提及先前入圍5次綜藝節目主持人獎都槓龜，陳漢典坦言第一次入圍沒得獎他平常心看待，認為入圍就是肯定，但後面幾次沒得獎，他開始調侃自己「入圍真的只是入圍」，怎會入圍這麼多次都沒得，對得獎似乎沒有太大期待，只求自己可以盡力而為。終於在第六度入圍得獎，沒想到自己上台領獎會這麼激動、反應這麼大，他才領悟到原來這個獎對他來說很重要。

Dennis表示，不只因為模仿開啟他跟陳漢典緣分，他們生日竟然也在同一天，都是7月6日出生的巨蟹座男子。談及巨蟹座，私下個性內斂的陳漢典自認是「會主持的演員」，無論是在《大悶鍋》或《康熙來了》，只要角色給他就可以發揮，他需要有人設的存在，需要角色扮演，但剛接下《綜藝大熱門》主持棒時，他坦承有心魔存在，必須拋下角色扮演，用「陳漢典」本人主持節目。

對他來說，當時要用他個人身分拿起麥克風主持，覺得麥克風很有重量、很沉重，但巨蟹座很害羞，不擅長將自己的真實面及內心在大眾面前展現，會讓他覺得很赤裸，幸好有吳宗憲、Lulu如同家人般的存在，才讓他漸漸適應活出自我，用陳漢典本人獲得觀眾喜愛，最終得到金鐘獎的肯定。