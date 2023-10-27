竹南警分局26日派員前往龍坑山區巡查，當場發現非法鴿網。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局26日派員前往龍坑山區巡查，當場發現非法鴿網，救出一隻第2類保育動物鳳頭蒼鷹。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國內賽鴿冬季大賽即將來臨，許多賽鴿飼主利用秋末好天氣，密集放飛訓練賽鴿，苗栗縣後龍鎮當地網鴿勒贖集團，乘機在後龍鎮龍坑里山區密設鴿網，伺機捕抓賽鴿向鴿主勒贖，逼令鴿主付贖取回賽鴿，竹南警分局獲報，26日派員前往龍坑山區巡查，當場發現非法鴿網，經埋伏逮獲1名李姓嫌犯，還從鴿網下救出第2級保育類的鳳頭蒼鷹，當場予以放飛。

竹南警分局為有效抑制網鴿勒贖案件，保護民眾財產安全，26日上午循線派員前往後龍鎮龍坑里山區山頂陵線執行網鴿除網勤務，當場發現一處人跡罕至的陡峭山坡，由擄鴿集團準備架設1張長約150米的鴿網，警方研判集團成員應隨時會出現，於是在旁埋伏，稍後發現1名李姓男子出現，準備要架設鴿網，警方立即上前盤查，李嫌當場坦承是為網捕賽鴿。

警方在場發現鴿網上已有1隻鳳頭蒼鷹及五色鳥受困網中，警方經查得知鳳頭蒼鷹是第2類保育類動物，當場協助解困放飛。全案詢後依竊盜未遂移苗栗地檢署偵辦。