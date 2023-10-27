《滾石摘星號》明（28）日晚間8點首播，由「音樂頭目」張震嶽與「音樂精靈」米非率隊啟程，邀請任賢齊與八三夭擔綱「聲音鑑賞官」，尋覓台灣各角落的優質好聲音。首集戰況激烈，精挑細選最終只留下8組選手，準備公布淘汰者時，「心太軟」的任賢齊哀嚎：「我最怕這種場面了。」但張震嶽自信表示：「我們挑得很好，（不服的話）來吧，打我吧！」

聲音鑑賞官任賢齊心太軟，害怕淘汰場面。（滾石提供）

《滾石摘星號》即將首播，霸天（左起）、張震嶽、阿璞、米非、小橘、劉逼、任賢齊、阿電。（滾石提供）

節目第二集在屏東來義鄉的部落尋找美聲，一行人就地搭建帳篷、劈材、野炊，過程中還發生噴火槍漏氣著火引起小爆炸，把所有人嚇得驚魂未定，沒想到張震嶽反而若無其事的繼續料理燒酒雞，任賢齊、八三夭與米非則手忙腳亂，苦喊：「明明是音樂節目，怎麼變野外求生了。」

八三夭阿璞(左)、小橘露營中齊唱經典歌曲。（滾石提供）

滾石巨星們在營火前拿起吉他，獨唱或合唱他們的滾石經典代表作。（滾石提供）

最後在八三夭歡樂的音樂與歌聲中，令人垂涎的「阿嶽牌燒酒雞」也順利上桌，任賢齊讚：「若滿漢全席是交響樂，那這鍋燒酒雞就像『unplugged』很純粹的音樂，音樂跟美食是一樣的，能帶來幸福感」張震嶽也表示認同：「沒想到一鍋燒酒雞還能領悟音樂大道理」。

任賢齊接著說：「唯一美中不足的就是地點，附近許多砂石車聲音很大，導致現場常常無法收音，也無法靜下心，受倒很大的干擾」問及當下如何克服，他開玩笑說：「沒辦法克服，大家都很克難！」

《滾石摘星號》10月28日起，每週六晚間8點，將在TVBS 42台、TVBS精采台、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋等平台同步播映，隔天週日中午12點上架MyVideo平台。

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