國家公園署雪霸國家公園管理處日前舉辦登山安全系列講座，特別由雪管處3位保育巡查員擔綱演說。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

國家公園署雪霸國家公園管理處日前舉辦登山安全系列講座，特別由雪管處3位保育巡查員擔綱演說，分別講述山區保育巡查工作、櫻花鉤吻鮭復育、直升機吊掛建材及協助山難事件等，獲得現場聽眾的熱情回饋，也期待這些山林故事可以讓更多人聽見。

這次講座是2023年登山安全系列講座最後一場次，由雪管處保育巡查員登場，分別是武陵管理站的賴輝銘、觀霧站管理的武芢頡及雪見管理站的陳凱，3人都是泰雅族人，從當初的泰雅族獵人身分轉變為雪霸國家公園的保育巡查員，走入山林是家常便飯卻也責任重大。

3名巡查員並分別就山區保育巡查時，遇到台灣黑熊該如何應對、櫻花鉤吻鮭保育及復育過程、協助直升機吊掛山屋建材、生態監測等種種經驗向在場聽眾分享，讓聽眾了解國家公園幕後英雄的工作狀況及辛勞。

會場民眾也分別對他們身為原住民又是國家公園巡查員角色互換的心路歷程、山上是否冥冥之中有山神的存在等提出問題，現場互動相當熱絡，聽眾也希望能多邀請巡山員來分享山林故事。

雪管處表示，近年山林開放政策影響，有更多民眾從事登山活動，但是因為缺乏山域活動正確知識，導致山域事故案件大幅增加，3位保育巡查員也親自分享山難救援經驗，陳凱利用迷途案例向在場聽眾說明留守制度的重要。

武芢頡表示山永遠都在，上山前要規劃才能將風險降到最低，這樣對你們、我們及家人才是最重要的。而救難經驗豐富的賴輝銘則說，我就是做好自己的工作而已，也當好事一件。

雪管處長林文和表示，歡迎大家一起來雪霸登山，但一定要做好準備再上山，也特別感謝王品集團共同辦理並提供商品卡供現場民眾抽獎，讓參加講座的民眾都能有不同的收獲。