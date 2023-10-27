今年最「婊裡不一」的懸疑驚悚爽片《惡女》，今日全台盛大上映，由邵雨薇飾演的新聞主播與林美秀飾演的蛇蠍女展開諜對諜攻防戰，抽絲剝繭的劇情，翻轉到最後一刻，究竟誰是「惡女」，大銀幕現正揭密中。今日釋出電影《惡女》幕後花絮主播篇，由邵雨薇飾演的新聞主播黃立美來播報新聞：「《惡女》 最大的看點除了有林美秀形象大轉變，飾演涉嫌殺害多人的蛇蠍女；女主角邵雨薇演技亮眼，讓人刮目相看，幾位演員精彩的演出，絕對是今年最讓人期待的電影！」專業的主播架式氣勢十足，引網友熱議。

邵雨薇透露在電影中除了必須主播台之外，另外一大挑戰，就是要下廚，飾演自律嚴格的主播立美，擁有「進得了廚房，出得了廳堂」的完美人設，為此，邵雨薇在開拍前特地到廚藝教室練習廚藝及刀功，電影中一幕製作日本料理殺魚的片段，光是魚就殺了五次，力求完美鏡頭，拍攝過程邵雨薇堅持親自上陣，全程無手替，展現了如同主播立美的要求完美精神，令導演宋欣穎大讚敬業。

而在電影中飾演蛇蠍惡女的林美秀亦顛覆形象，展現出前所未見的角色風格，跳脫以往深植人心的國民媽媽形象，這一次化身犀利又高貴的冷豔蛇蠍女，林美秀透露當導演展示蛇蠍女的服裝給她參考時，她就知道這是一個什麼樣的角色了，她說：「當我看到蛇蠍女的服裝，就知道這個角色不能搞笑，要溫柔高雅，笑裡藏刀，講話還要輕聲細語，從服裝就可以感覺得出我要演一位腹黑心機女！」究竟腹黑惡女林美秀為何會與三條人命有關？抽絲剝繭，層層反轉的電影《惡女》，大銀幕現正熱映中。