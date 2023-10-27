新竹縣竹北市近期投入提升全市基礎建設工作，除接續完成全市各區30條道路刨鋪改善，以及西區崇義、大義、尚義等3里8 條道路改善工程，並自籌近750萬經費展開縣治1期套筒式鐵桿更換工程，更換85支路燈套筒式鐵桿，並全面汰換傳統鈉氣燈，改用LED節能路燈，近期已正式竣工。

竹北市公所透過巡檢及民眾報修發現部分路燈基礎有鏽蝕情況，套筒式燈桿因長年與地面雨水接觸，導致生鏽、腐蝕等情況發生，考量生鏽狀況、維護管理能量，以及最重要的市民安全，市公所特辦理縣治1期套筒式鐵桿更換工程，主要項目包含套筒式燈桿更換共計85支，並更新高壓鈉氣燈頭改為LED燈，透過盤點、分類、更換等作業方式進行汰舊換新。

縣治1期套筒式鐵桿更換工程範圍囊括：光明六路（博愛街端至縣政二路）、縣政二路（福興路端至中山路）、光明九路（博愛街端至縣治二路）、縣政九路（福興路端至光明六路）及其他零星路段，共計更新85支套筒式鐵桿，並全面改為LED節能路燈及螺栓式燈桿。

竹北市長鄭朝方表示，縣治1期套筒式鐵桿更換工程汰換的路燈，均由高壓鈉氣燈改為LED燈，LED燈光線清晰、地面照度分布均勻、使用壽命長，耗電耗能使用相較傳統鈉氣燈至少減少30％，電費及用電量將可大幅降低，而螺栓式燈桿的設置，有利於後續維護管理，且具有更佳的鏽蝕辨識性，整體提升基礎建設及公共安全品質。