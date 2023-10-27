病患血栓塊塞住腦血管，以「動脈取栓術」取出。（光田醫院提供）

從病患的血管攝影可看出，右半邊後面的血管都不見了，即血栓塞住，血流過不去。（光田醫院提供）

進行顱內動脈取栓治療後，將血栓取出清除，恢復血流。（光田醫院提供）

73歲邱阿嬤某日被鄰居93歲阿嬤發現「口歪眼斜」，緊急通知其家人送醫，經光田醫院腦中風醫療團隊緊急搶救後，1周後即康復出院。光田腦中風團隊提醒，秋冬氣溫變化血管易收縮，是腦中風好發季節，呼籲牢記「微笑、舉手、說你好」口訣，若無法完成任一動作，即應盡速就醫。

邱阿嬤平時早晨都會至鄰居家串門子，某日鄰居阿嬤發現她看起來不太對勁，「嘴巴歪歪的、眼睛往右偏」，提醒要就醫，但邱阿嬤嫌麻煩不想去，好在鄰居機警告訴其兒孫，趕緊叫救護車送至光田醫院急診。

光田急診部發現病患口齒不清、左側肢體無力，有明顯急性中風症狀，進行腦部電腦斷層掃瞄後，確認沒有腦出血，為缺血性腦中風，且病患有心房顫動疾病史，須服用抗凝血藥物控制，但已自行停藥許久，急診立即聯絡神經內科進行治療。

神經內科醫師林毓慧說明，缺血性中風變異很大，發病後可能短短數分鐘病情就急速惡化，也可能拖延1至2日慢慢惡化；治療重點就在「如何疏通血管」。由於病患有腦部大動脈阻塞急性症狀，因此先進行血栓溶解治療，將阻塞在血管裡的血栓溶掉，而若是阻塞在大血管裡，血栓不一定會順利溶化掉，因此下一步要進行動脈取栓的評估。

林毓慧提醒，秋冬氣溫多變化，容易造成血管收縮，是腦中風好發季節，不分老少請牢記「微笑、舉手、說你好」口訣，若無法完成任一動作，即應儘速就醫，也切勿因症狀輕微而忽視嚴重性。

神經放射治療科副院長嚴寶勝指出，治療時進行動脈取栓評估，會用醫療AI智慧儀器設備去偵測哪一條血管堵住，儀器會偵測出血栓確切位置，再使用器械進入血管內把血栓取出。從該病患血管攝影可看出，右半邊後面的血管都不見了，也就是血栓塞住血流過不去，影響的範圍很大，必須盡快進行顱內動脈取栓。

光田醫院指出，在台灣平均每10分鐘，就有1人發生腦中風，醫師提醒民眾，腦中風治療健保給付已放寬，於今年10月1日起，血栓溶解劑治療，由原先黃金救援3小時延長為4.5小時；11月1日起，動脈取栓術適用於特定大血管阻塞治療，前循環發病8小時內延長24小時內治療，後循環發病則維持24小時內治療，實為全民健康醫療一大福音。