雲林縣議長沈宗隆10月13日請辭議長職務，將於30日舉行補選，今（27日）是距離投票前最近的開議日，民進黨團開會決議不推人選，票投自己，違反決議者開除黨籍。

民進黨中央組織推廣部也派員出席民進黨團會議，黨團10名議員都出席，決定維持去年正副議長選舉的模式，票投自己，未遵守者開除黨籍，以維護黨的利益及鄉親的支持。

國民黨團總召李明哲表示，該黨團採開放投票。

目前積極奔走拜票的議長參選人僅無黨籍議員黃凱，是現任民意黨團總召，他日前表示獲黨團推派參選。

雲林縣長張麗善今（27日）受訪表示，議長選舉是公開透過機制的選舉，沒有投開票不知道誰會當選，聽到有明確表態且積極拜票只有黃凱議員，預祝他在議員的支持下順利當選。

雲林縣議會共43席，無黨籍22席、民進黨10席、國民黨9席、台聯1席、民眾黨1席。

前任議長沈宗隆10月13日宣布辭去議長職務，以求法官審理達德能源行賄案時能有更公平的心證。議長辭職依規定須於1個月內完成補選，內政部已核備，雲林縣議會目前正舉行定期會，日前大會變更議程訂於30日舉行補選。