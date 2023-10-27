毛寶貝生命教育園區展出「台灣黑犬-黑逗插畫設計應用特展」。（新北市動保處提供）

新北市動保處致贈復興商工設計團隊感謝狀。（新北市動保處提供）

新北市動保處邀請復興商工廣告設計科在毛寶貝生命教育園區展出「台灣黑犬-黑逗插畫設計應用特展」，以台灣黑犬「黑逗」為主角創作發想，創作一系列台灣慶典活動、建築、小吃為主題插畫，除帶領大家認識台灣的好山好水之外，也讓大家看見黑狗的可愛。展期自即日起至明年1月31日止，歡迎民眾帶著自家毛寶貝來參觀。

「台灣黑犬-黑逗插畫設計應用特展」由復興商工廣告設計科主任林志金帶領畢業生團隊施怡安等人，依據台灣黑犬的本土形象，創造「黑逗」插畫角色，以多元變化的身姿帶領民眾認識台灣好山好水，也化身動漫賦予台灣黑犬無限想像空間。

施怡安表示，團隊參考眾多文史書籍，發現台灣黑犬不僅是人類最忠實的陪伴者，也象徵台灣人的堅毅與韌性。本次設計融入台灣在地特色，獲得學校畢業展全校首獎，希望透過展覽讓民眾認識台灣各地特色，也讓民眾對台灣黑犬有更多的關注。

板橋動物之家獸醫徐愛明表示，黑狗普遍很聰明、個性忠誠且身體健壯、存活能力強，但因為傳統民俗刻板印象，多數民眾對牠們的第一印象較不討喜，相對被認養機會也偏低。因此在展覽中特別規畫黑狗展示區，介紹待認養黑狗資訊，希望能增加黑狗曝光度及認養機會。