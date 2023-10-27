大陸自媒體發達，日前狗仔「攝影劉大錘」爆料有A咖已婚男星在同劇女演員家過夜，兩人相差20歲，而男星的演技有目共睹，導致陳建斌、孫紅雷、于和偉等知名老戲骨被點名，劉大錘原本預告今(27日)將解謎放出男方真實身分，未料強碰李克強過世，微博「禁娛一周」，劉大錘稍早也緊急通知直播延期，下回再爆。

攝影劉大錘先前針對章子怡離婚事件透露就他們所知，離婚不是因為汪峰，但真相只有當事人才知道。昨劉大錘又爆料A咖演員的婚姻出事，指有圈內男明星偷吃女演員，兩人共度一宿被拍，劉大錘還在留言區補充：「男藝人老婆也是藝人」，引來網友認為演出《後宮甄嬛傳》中「雍正皇帝」的陳建斌嫌疑最大。

攝影劉大錘宣布爆料延期。（圖／翻攝自攝影劉大錘微博）

據知，53歲陳建斌曾在2014年獲得金馬獎佳男主角、最佳男配角、最佳新導演獎，刷新金馬獎史上新紀錄，2006年他與蔣勤勤結婚，而蔣勤勤早年是知名的瓊瑤女郎，曾被瓊瑤取藝名「水靈」，後來她拋棄舊藝名，改用本名繼續活動，演出《半生緣》、《末代皇妃》等作品，兩人育有兩子，婚姻幸福。

陳建斌和蔣勤勤衰被點名與爆料有關。（圖／中時資料照片）

更巧合的是，陳建斌和蔣勤勤2018年上《幸福三重奏》第一季，一同參加的夫妻檔大S和汪小菲、福原愛和江宏傑後來都離婚，讓陳建斌夫妻被網友誇讚是挺過魔咒的名人夫妻，如今被傳男方有可能偷吃，雖當事人還沒站出澄清，但已經引來網友熱烈討論說：「我看很多人都在求不要是陳建斌。如果《甄嬛傳》下架了，他真的會遭很多人恨」、「為什麼預設是男方年紀大，說不定是姐弟」、「最好不是陳建斌，否則我要連夜去視頻平台把甄嬛傳下載下來了」、「不是陳建斌就行，保住甄嬛傳」。