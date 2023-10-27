日本雙人音樂組合「YOASOBI」以多首熱門神曲擄獲粉絲們的心，不管是在日本還是臺灣都擁有超高人氣，先前更是以動畫《我推的孩子》主題曲〈Idol〉（アイドル）襲捲社群。YOASOBI日前公布亞洲巡迴行程，其中除了12月來臺參加「簡單生活節」外，明年（2024）也將舉行專場演唱會，近期公開相關資訊，將在28日上午11時開放售票。

明年1月Zepp New Taipei開唱！28日11時開放搶票

YOAYOASOBI登臺演唱會的主辦單位好玩國際文化於23日在臉書粉絲專頁「好玩專賣店」公布相關資訊，本次演唱會在2024年1月21日於Zepp New Taipei舉行，門票將於10月28日上午11時在遠大售票系統開賣。門票種類共分為「1F 站位 & 2F 座席」（3,200元）、「2F 站位」（2,800元），並且票券採「實名制」，1人限購2張門票。

近一個月網路聲量破萬筆 演唱會消息帶起討論高峰

身為超人氣組合，YOASOBI來臺開演唱會的消息引發許多關注及討論，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「YOASOBI」近一個月的網路聲量高達12,274筆，兩個高峰的其中之一為先前YOASOBI演唱人氣爆紅動畫《葬送的芙莉蓮》主題曲〈勇者〉所造成的相關討論（10/1），許多網友將之與《我推的孩子》主題曲〈Idol〉比較，認為〈勇者〉較為遜色，引發粉絲不滿，帶起許多相關討論（1,719筆）。

▲「YOASOBI」近一個月聲量趨勢變化。

網路聲量的最高峰則出現在 YOASOBI演唱會資訊公開的10月23日（3,056筆），除了粉絲們非常興奮期待外，演唱會舉辦地點也引發討論。由於Zepp New Taipei的座位數僅有2,245席左右，導致部分粉絲擔心搶不到票，認為以YOASOBI的人氣應該選擇更大一點的場地，「這場地真的太小了吧」、「實在太小看YOASOBI的聽眾群了」、「這場地是要哭死多少歌迷」。

▲「YOASOBI」近一個月探索概念。

近一步查看「YOASOBI」近一個月的網路探索概念，可以看見受到網友熱烈討論的話題除了《我推的孩子》以及其主題曲〈Idol〉（アイドル）外，還有主題曲同樣由YOASOBI演唱的人氣動畫《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン）。此外，來臺開唱的行程如12月的「簡單生活節」（Simple Life），以及1月在「Zepp New Taipei」的演唱會，也有許多人關注及討論。

YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI

演出時間：2024年1月21日（日）（18:00入場／19:00開演）

演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）

售票時間：2023年10月28日（六）上午11:00

票價資訊：1F 站位 & 2F 座席（3,200 元）／2F 站位（2,800 元）

售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統

主辦單位：好玩國際文化／Sony Music Entertainment（Japan）

協辦單位：大國文化

注意事項：

全場票券採實名制，一人限購2張門票。

系統列印票券時將依購票頁面填寫的資料帶入參加者本人的「真實姓名」及「證件字號」，演出入場驗票時請出示參加者本人的有效證件正本以供核對身份。

1F搖滾區、2F站席將依票面序號排隊入場，詳細整隊、入場資訊請留意後續主辦粉絲專頁相關公告。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月26日至2023年10月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『YOASOBI』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。