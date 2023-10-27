中年健康危機拉警報！

隨著年紀漸增，許多身體機能也會產生變化。步入中年後可能會明顯感覺到代謝速度大不如前，也容易面臨肥胖、三高（高血壓、高血糖、高血脂）等問題，嚴重一點還會導致心血管疾病、糖尿病等等。除此之外，掉髮或關節退化等情況也會在日常生活中造成困擾。

你目前也正面臨著中年健康困擾嗎？年過四十後容易遇到什麼健康問題呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了十大中年人的健康困擾，你的問題也在榜上嗎？一起來看看吧！

NO. 1 肥胖

步入中年後許多人最明顯感受到的身體變化就是居高不下的體重，到了一定的年紀後身體各項機能開始下降，若是沒有在日常生中多加留意飲食、培養運動習慣，身材很容易就會走樣。中年階段一旦體型開始失去控制，就很難回到原本的樣子。根據衛生福利部國民健康署資料，BMI≧24為過重，≧27是輕度肥胖，＞30是中度肥胖，在35以上就屬重度肥胖。

年紀增長後維持身材不像過往那麼容易，在身體組成改變、肌肉量下降的情況下，往往在不知不覺中就養出小腹、贅肉，若是想要減重，也必須花費比年輕時更多的時間和心力才能達到一樣的效果，因此中年族群平時就要多注意日常飲食，並保持固定運動頻率，才能避免肥胖找上門，「我覺得游泳很有效」、「飲食一定要控制，這是最難的」、「運動就對了」。

NO. 2 心血管疾病

人體的許多問題其實都環環相扣，進入中年後許多人便會面臨代謝變慢、肥胖、三高（高血壓、高血脂、高血糖）等問題，這些身體變化最終都會影響到身體健康，最嚴重的情況可能就是導致血管老化、硬化，造成心血管疾病。

過往大家可能會認為心血管疾病只好發於老年人，不過近年來其實心血管疾病有「年輕化」的趨勢，隨著高壓、忙碌的生活成為大多數人的日常，高血壓、睡眠不足等問題也都一一找上門，成為造成心血疾病的隱患，先前也曾有許多中年人突發心肌梗塞的例子，除此之外，家族病史也可能是成因。想要避免這樣的情況，就需要留意日常作息，並養成良好運動習慣，「不要吃重口味、多運動」、「家族有基因的話，還是要多觀察」、「生活跟飲食都要注意」、「定期檢查、平常飲食控制、作息正常多運動」。

NO. 3 代謝變慢

在中年後許多人都會明顯感受到代謝速度大不如前，以中醫的角度而言，人的一生是「腎氣」陰盛陽衰的過程，青溪風澤中醫診所院長蔡妙函醫師表示，步入中年後氣血漸衰，體內荷爾蒙濃度開始改變，女性通常在45－55歲、男性則在50－60歲開始進入更年期，代謝也開始下降。

蔡妙函醫師表示，久坐辦公室的人會有脾虛濕困的問題，容易造成水腫；外食族因為食量大不忌口導致胃熱痰阻；平時壓力大、常熬夜會造成肝鬱化火；年紀大、更年期或有慢性病的人容易肝腎兩虛。以上這些都是造成身體代謝下降的原因，中醫適用的療方則是針對以上四種情況分別開出健脾祛濕、清胃化熱、疏肝降火、調理肝腎的藥方。

除此之外，蔡妙函醫師也提醒，針對不同體質可以透過日常生活習慣的調整來改善代謝問題，像是少油少鹽的飲食、多運動、多喝水等等；中醫的調理雖然會針對不同體質對症下藥，不過「減重」、「埋線」療程對孕婦、哺乳中的婦女、未發育完全的兒童、惡性腫瘤等重大疾病患者較不適用，需要特別留意。

NO. 4 糖尿病

糖尿病的成因為體內的胰島素（Insulin）功能異常或缺乏，影響到身體對糖類的代謝，讓血糖長期高於標準值，為一種慢性的代謝異常疾病。正常情況下人體攝入的葡萄糖（Glucose）會讓血糖上升，刺激胰島素將其轉化為肝糖；糖尿病患者則因為胰島素分泌異常，無法有效轉換，因此多餘的血糖只能經由尿液排出。

糖尿病可分為第1型糖尿病（自體免疫問題造成先天性胰島素缺乏）、第2型糖尿病（因不當生活習慣誘發）、第3型糖尿病（大腦無法對胰島素反應）及妊娠糖尿病（懷孕時出現高血糖現象）等。據衛福部國健署資料，糖尿病是國人10大死因之一，每年有近萬人因糖尿病死亡。

中年糖尿病通常都是第2型糖尿病，因為後天的生活習慣造成，像是體重過重、肥胖、缺乏運動的因素，都是可能的成因，尤其中年肥胖者更是高風險族群，若是常有口渴、頻尿、體重突然下降、視力模糊等情況，就需要特別留意，「飲食習慣要改變，也要開始把運動加入生活」、「減肥瘦下來對血糖的穩定會很有幫助」。

NO. 5 三高

三高為高血壓、高血糖、高血脂的總稱，武陵風澤中醫診所院長侯耀華醫師解釋，「三高」問題的成因各不相同，應該分成三個獨立的問題來看。高血壓的成因主要來自於平常的壓力、睡眠不足、沒時間放鬆等等；高血糖的成因則和代謝變慢有關；至於高血脂可能是因為身體濕氣重（濕氣越高代表代謝越慢）、攝入的熱量過高等等。

侯耀華院長表示，除了遺傳外，三高也與日常習慣相關。處於事業巔峰、工作時間長，沒有充足睡眠、放鬆和運動的人通常容易有高血壓問題；平常習慣高油高鹽高糖飲食則可能導致高血糖；長期有抽菸、喝酒習慣的人，很容易有高血脂問題。

由於三高問題往往很難透過徵兆判定，等到真正影響到生活通常已經是較嚴重的狀況，因此侯耀華醫生建議，只要是上述的危險族群，又有疑似症狀的話，最好前往檢測數值是否有異常。針對三高問題，中醫可以透過養肝、補腎等藥方調理，最大的好處是能夠根據不同人的體質做處方調整，找出最適合每個人體質的療方。此外，針對三高造成的短期不適症狀，也可以透過針灸改善。

NO. 6 憂鬱症

在現代步調緊湊、生活節奏快速的高壓環境下，不管是家庭還是職場，日常中各式各樣的壓力來源，都會嚴重影響情緒，若沒有找到排解的方法，長久累積下來很有可能就會造成憂鬱症。尤其步入一切都來到臨界點的中年，更容易因為人生停滯、職涯挫折、家庭紛爭等原因造成長期情緒低落。

中年憂鬱其實是很多人都會遇到的狀況，除了長年下來的高壓生活外，邁入中年後對人生的疲乏、找不到生活重心、缺乏挑戰和目標等等，也會導致情緒危機。這樣的低潮一開始很容易被當成一時的心情不好而忽略，等到影響到生活時通常已經非常嚴重。

若是出現持續悲傷、易怒、焦慮、對過往的愛好去失興趣、容易疲累、對許多事物都無感的狀況，很可能就是憂鬱症的前兆。想要避免中年憂鬱，除了平時多留意自己的情緒變化、重視內心的感受外，也可以試著在生活中找尋新的目標和動力，發現情緒落的問題時，也應該要及時尋求專業協助，不要漠視心理問題，「可以找一個下班後的興趣，比如釣魚之類的」。

NO. 7 掉髮、禿頭

許多人常在中年遇到掉髮危機，蔡妙函醫師指出，掉髮通常是出於週期性落髮、免疫系統失衡、荷爾蒙變化、壓力、基因遺傳等5大原因，而中年掉髮、禿頭的主要因素通常為更年期的荷爾蒙變化影響，以及壓力過大、遺傳（雄性禿）等等。

蔡妙函醫師提醒，除了上述情況外，生活中的許多習慣也可能導致掉髮，像是頻繁染燙髮、頭髮綁太緊、長時間維持一樣的頭髮分線等等；飲食方面，若缺乏蛋白質，或是過度飲酒，也會造成頭髮脫落；此外，像是口服A酸、某些抗凝血劑、高血壓或甲狀腺藥物，也有可能造成暫時性掉髮。

中醫針對掉髮是採用「治本」的系統性治療，蔡妙函醫師表示，容易掉髮的人通常會有氣血虧虛、肝腎虧虛、氣血瘀阻等情況，可採用補氣血、腎氣、活血化瘀的藥方。此外，中醫也能透過局部針灸刺激頭皮血液循環，恢復毛囊活性、促進頭髮生長，不過若是長期禿頭、毛囊已萎縮者效果則較不顯著。

NO. 8 性功能障礙

性功能障礙是很多人都會遇到的問題，背後的原因可能為步入中年後多身體機能產生變化、內分泌失調，或是受到心理因素影響等等。通常又以男性更為明顯，可能出現的症狀有性慾降低、不舉、早洩等等。除了影響到性生活外，其實也會造成自卑、情緒低落等問題。

由於牽涉到性事，對許多人而言較為私密，因此面對性功能障礙大家往往難以啟齒，更有不少人不敢尋求醫療協助，自己購買藥物服用，反而造成更多健康問題。其實若是有相關症狀，主動至醫院、門診找專業醫師諮詢，才能對症下藥，早日改善狀況，「能夠勇於看診是需要勇氣的」、「希望大家對於性功能問題不要有偏見」、「大家真的觀念要改，不要像我那麼晚才就醫」、「放心去看就對了」、「勇敢面對問題然後解決」。

NO. 9 更年期

更年期是由於雌激素、雄激素的變化，造成體質的改變，身體也會隨著激素的濃度降低而出現相關症狀，像是女性便會因為卵巢功能下降而造成停經，並且會出現潮熱冒汗、胸悶、皮膚乾燥、情緒不穩定等情形。不只女性，男性也會因雄激素下降迎來更年期，通常會有的症狀為疲倦、情緒低落、失眠等等。

和女性比起來，男性更年期因為沒有非常明確的徵兆，往往很難察覺。侯耀華醫師表示，其實最好的判斷方式是年紀，女性過了50歲、男性接近60歲左右出現相關症狀就很有可能是受到更年期影響。因應更年期迎來的身體激素變化，中醫會根據不同體質給出不同藥方調理，像是疏肝理氣、滋陰清熱、潤燥等藥物；此外，也可以透過針灸來緩解一些更年期會遇到的短期、急性症狀，像是睡眠問題、痠痛等等。

NO. 10 關節退化、疼痛

由於長期承受重力，人體的關節其實大約在20歲就開始退化，不過到了中年以後才會有較明顯的感受。長時間的磨損可能導致關節疼痛、腫脹、僵硬、變形，嚴重一點甚至會形成退化性關節炎，影響到日常行動和生活。其中膝關節又因為長年以來承受較大的重力，最容易成為中年健康困擾。

關節退化最明顯的症狀就是疼痛，並且容易受到天氣變化影響，當氣溫、氣壓轉變，關節所承受的壓力增加，但軟骨的調節功能不足時，就會有腫脹、發炎的情形，造成關節疼痛。關節退化除了身體的不適感外，更會影響日常活動，想要改善這樣的情形，除了接受藥物治療外，也可以透過減少關節使用頻率、運動減重等方式，「正確的觀念是學會保養膝蓋的方法」、「要懂得找到平衡」、「減少關節耗損機率比較重要」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月25日至2023年09月24日，共1年。

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