藍白合「政黨協商」延期 陳玉珍喊話「這句」 @ChinaTimes

在野整合進入政黨協商階段，但國民黨總統參選人侯友宜今(27日)透露，原是今日，又再度延期到下禮拜，至於詳細的為什麼會延到其他時間請大家去問黨部。對此，藍營立委陳玉珍今表示，朱立倫主席、侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲應該好好坐下來，建議他們在會議室裡頭好好談，談到有結果再出來。

陳玉珍表示，政黨協商的確有必要，朱立倫主席、侯友宜、柯文哲應該好好坐下來，建議他們在會議室裡頭好好談，談到有結果再出來，最近從美豬、雞蛋、食安、疫苗問題，大家都很不滿，民進黨總統參選人賴清德民調根本上不去，且民進黨這次大選操作本來要用「抗中保台」的牌，但因趙天麟(外遇事件)就失靈，一戳就破，加上最近民進黨執政包袱，此情況下，在野陣營還沒辦法坐下來談，會讓主流民意失望，最後就是在搶第二名而已，希望「大人們」好好想想。

立委王鴻薇則是表示，看黨中央決定，目前我所了解，朱主席、侯市長溝通無礙，確定站在同一陣線，未來不管政黨協商成員是誰，國民黨是團結的，而我們基層、辦公室接到非常多電話都說「不能沒有侯友宜」，相信黨中央也知道民眾的意見。