陳奕迅26日重啟澳門演唱會。（環球音樂提供）

陳奕迅26日重啟澳門演唱會。（環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）病後重啟澳門演唱會，昨（26日）起一連4天於澳門威尼斯人金光綜館舉行「FEAR AND DREAMS」世界巡迴演唱會，當大家以為他患病尚未痊癒會影響水準，他卻發揮極限潛能，唱到觀眾嘆為觀止，掌聲雷動， 狂叫 ：「好正呀Eason！」

昨演唱會現場觀眾不斷跟著合唱，到〈今日〉一曲更是全場亮起手機燈，讓Eason感動得落下淚來、不停用手抹淚，冷靜情緒才能繼續演出。為了答謝觀眾的熱情支持，Eason不改幽默地說：「大家今晚得到一個好像按摩3小時之後再演出鼻塞的我，大家都很熱情的支持，你們太厲害了，請接受我的掌聲，今晚我多送一首歌給你們。」令觀眾欣喜若狂。

安可歌曲時，他也沒有食言，向觀眾宣佈最新專輯《CHIN UP!》將於10月27日午夜正式推出，所以他為大家送上小禮物，全球首唱當時還沒推出的新歌〈社交恐懼癌〉，「你們是全球第一人聽到這首歌的LIVE，多謝你們，希望你們喜歡。我的新碟有8首歌，再過一會兒你們就可以在網上聽到，有機會聽原裝正版這首歌可能會更好聽，因為唱LIVE一定會有些瑕疵」，觀眾歡呼拍掌以示讚許，接著他又跟全場大合唱了〈單車〉、〈十年〉及〈明年今日〉。

演出過後， Eason坦言演出前是有壓力，擔心自己感染的鼻病毒未完全康復、影響水準，而且知道觀眾為他改期，舟車勞頓再到澳門，更加有不可失準「必勝」的心態，「整晚我的鼻水一直不停流，因為病毒會弄穿鼻膜，一擤鼻涕就如瀑布傾瀉，所以要忍，不能擤，要慢慢用紙巾吸出來，每次回去後台換衣服時，都很尷尬，要工作人員幫我慢慢吸鼻水出來。唱新歌〈社交恐懼癌〉時我控制不了，鼻水直流臉上，不知大家看不看得到。今晚我可以說是仿效了林憶蓮的唱法，用柔勁來唱，原來當人遇到很大障礙，就會自動激發潛能，總有辦法出來，我用了我從來沒用過的某部份功能唱歌，發現用柔勁唱原來也可以令歌曲更感動，今晚我唱到自己也感動到自己，相信觀眾會有更大感覺」。

現場所見，不單Eason感動落淚，不少歌迷也陪著他流淚，Eason說：「我散光見不到，自己是因病變比較脆弱，唱到今日事情如不順，今日問題仍不盡...就更是觸動神經，所以平日很少會在舞台上落淚，也忍不到淚如雨下。今晚觀眾真的好好，那種支持及欣賞，讓我感受到台上台下融為一體的感覺，一個演出台上台下能融合就是一個最好的表演、最好的演出；其實哭也不是壞事，喊是一種很好的抒發方法，一直強忍著反而會忍到病。」

說到他首唱新歌〈社交恐懼癌〉，一升台已經整個人入戲，像有社恐一樣，讓人毛骨悚然，Eason笑記：「對呀，我完全投入這首歌內，很入戲。」網上歌迷即時評論，讚嘆世上終於有一首代表到MBTI中的「I」型人的主題曲，Eason表示：「歌迷真的很厲害，這首歌當然是I型人主題曲，因為寫歌的林家謙明顯是I，而寫詞的李榮浩也是I，而主唱是E型，因為年長了，已經開始由E偏了一些去I。如要形容這首歌最好的形容詞，我覺得就是『梁朝偉去看My Little Airport』。」希望透過這首歌鼓勵「I」型人，踏出恐懼，人不論是什麼形狀、型號，最終不必拘泥於社會上的標籤，「不必理好人覺得我不壞，壞人覺得我不怪，人生從來只是需要的是自在」。