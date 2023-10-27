國健署建議國人每日攝取1.5至2份乳品類食物，其中牛奶是最方便的選擇，至於鮮乳和保久乳差在哪？台大教授陳明汝解釋，兩者製作過程不同，鮮乳使用「巴氏殺菌」方式，只能殺死致病菌，其他微生物仍可存活；保久乳製作時會將牛乳中的微生物與孢子全部殺滅。不論鮮乳或保久乳，蛋白質、鈣質含量都差不多。

乳品類食物有牛乳、羊乳、乳酪、優酪乳等，富含蛋白質、鈣質、維生素B2等營養素，許多民眾好奇為何鮮乳必須冷藏，且保存期限較短，保久乳卻能在室溫下存放好幾個月。

據《健康2.0》報導，台大動物科學技術學系教授陳明汝說明，鮮乳與保久乳的原料同樣是乳牛分泌的生乳，差別就在製作過程，鮮乳使用「巴氏殺菌」的方式將牛奶殺菌，加熱溫度較低，只能殺死致病菌，其他微生物仍可存活，因此鮮乳必須冷藏。

保久乳製作時會將牛乳中的微生物與孢子全部殺死，所以能長期存放，不過應儲存於陰涼處，避免曝曬或高溫環境。

至於兩者的營養成分，陳明汝指出，雖然部分蛋白質遇熱會變性，但依然能在腸胃道被分解消化，供人體吸收；鈣質則不受到加熱影響，因此保久乳仍是很好的蛋白質與鈣質來源。維生素比較不耐熱，保久乳中的含量可能比鮮乳略低，不過只要日常中保持均衡飲食，就不用擔心維生素不足的問題。