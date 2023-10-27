印度與巴基斯坦舊怨未了，新仇再度被點燃。根據巴基斯坦媒體報導，印度一架無人機試圖入侵，被巴國軍隊擊落，隨後印度軍隊朝巴基斯坦邊境哨所開火。不過印度媒體則聲稱「無人機入侵印巴邊界」，雙方說法不一。根據X（前推特）平台上流傳的消息，這起衝突已造成雙方部分人員傷亡，但未獲官方證實。

根據巴基斯坦《黎明報》報導，巴基斯坦軍方27日擊落了一架入侵邊境的無人機，隨後印度軍隊便朝巴基斯坦的邊境哨所開火。當地民眾也證實，昨晚的確在與印度接壤的札法瓦爾（Zafarwal）地區聽到猛烈炮火聲。

Reports are coming of heavy firing at working boundary at #sialkot between India & Pakistan. pic.twitter.com/H5IK5aKKIL — Republic Policy (@republicpolicy) October 26, 2023

#TNJNews: 🚨🚨 Pakistan Rangers spotted an Indian drone near Sialkot’s Charwa Sector which was shot down by troops. Indian Border Security Forces then opened fire on Pakistan’s troops who retaliated with small arms and mortar.#Sialkot | #India | #Pakistan pic.twitter.com/3iZv41lzLv — Top Notch Journal (@topnotchjournal) October 26, 2023

不過印度方面則提出不同說法，據《印度時報》、《今日印度》報導，印度邊境安全部隊（BSF）高階官員指出，他們接獲通報，指不明飛行物闖入印巴邊界阿姆利則地區（Amritsar），於是派人前往調查，卻在晚間8時左右遭到巴基斯坦軍隊「無端開火」，印方則「適當地」予以還擊。

印度軍方表示，至少一名士兵在衝突中受傷，網路上也出現軍人送醫的影片，不過真實性仍有待商榷。報導指出，入侵雙方邊境的無人機為中國製的「大疆DJI Mavic 3」標準版空拍機。

自1947年以來，印度和巴基斯坦之間就為了喀什米爾領土問題發生數次衝突。2019年，印度總理莫迪（Narendra Modi）撤銷「查謨與喀什米爾邦」的特殊地位、收回自治權後，雙方衝突再度升溫。