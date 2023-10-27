印度與巴基斯坦舊怨未了，新仇再度被點燃。根據巴基斯坦媒體報導，印度一架無人機試圖入侵，被巴國軍隊擊落，隨後印度軍隊朝巴基斯坦邊境哨所開火。不過印度媒體則聲稱「無人機入侵印巴邊界」，雙方說法不一。根據X（前推特）平台上流傳的消息，這起衝突已造成雙方部分人員傷亡，但未獲官方證實。
根據巴基斯坦《黎明報》報導，巴基斯坦軍方27日擊落了一架入侵邊境的無人機，隨後印度軍隊便朝巴基斯坦的邊境哨所開火。當地民眾也證實，昨晚的確在與印度接壤的札法瓦爾（Zafarwal）地區聽到猛烈炮火聲。
不過印度方面則提出不同說法，據《印度時報》、《今日印度》報導，印度邊境安全部隊（BSF）高階官員指出，他們接獲通報，指不明飛行物闖入印巴邊界阿姆利則地區（Amritsar），於是派人前往調查，卻在晚間8時左右遭到巴基斯坦軍隊「無端開火」，印方則「適當地」予以還擊。
印度軍方表示，至少一名士兵在衝突中受傷，網路上也出現軍人送醫的影片，不過真實性仍有待商榷。報導指出，入侵雙方邊境的無人機為中國製的「大疆DJI Mavic 3」標準版空拍機。
自1947年以來，印度和巴基斯坦之間就為了喀什米爾領土問題發生數次衝突。2019年，印度總理莫迪（Narendra Modi）撤銷「查謨與喀什米爾邦」的特殊地位、收回自治權後，雙方衝突再度升溫。
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