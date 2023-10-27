國民黨總統參選人侯友宜競辦組織部副召集人謝龍介日前痛批，民進黨總統參選人賴清德2015年開始不進議會之後，出現學甲爐渣、88槍弊案。民進黨團今回應，88槍案主謀王文宗是通緝犯更是謝龍介好兄弟，侯友宜陣營錯誤引用，不要為了政黨利益胡亂指責。

民進黨團幹事長劉世芳說，台南學甲慈濟宮負責人叫王文宗，跑社會的記者都知道他是通緝犯，跟謝龍介也是好兄弟，王也多次積極幫謝龍介輔選，侯友宜陣營是錯誤引用。

劉世芳表示，王文宗、謝龍介是彼此重要政治盟友，謝是忠誠國民黨議員，侯陣營影片卻說這件事情跟賴清德弊案有關，但王文宗替謝龍介輔選畫面就在兩三年前，王文宗還有慈濟宮宮廟負責人身分，甚至影響其他宮廟負責人，要求不能幫民進黨候選人輔選。

劉世芳指出，從中可以看到境外勢力涉入宮廟，相關主嫌在88槍案後逃到大陸，侯友宜是警政專業，應該知道滲透宮廟的勢力來自中國大陸，不要為了政黨利益胡亂指責，進入良性競爭最重要，而非污名化。