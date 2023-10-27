由於強勁的夏季機票銷售，預計歐洲的航空公司將公布較佳的季度業績。而由於航空業內的對沖活動，燃油成本的不斷上漲，很大程度上沒有衝擊到資產負債表的表現。

執行長Ben Smith說，法荷航空的季度業績表現穩健，主要是受到夏季需求強勁的推動。

創紀錄的營業利益，為年增31%，遠高於去年同期的10億歐元。

集團第三季營收年增8.9%，從81億歐元增加到86億歐元。營益率上升到15.5%，符合分析師共識預期。公司的貨運部門虧損也得以抵銷。

法荷航對於今年剩餘時間的財測，維持不變。

法荷航在周四宣布與阿波羅全球管理(Apollo Global Management)取得一項融資協議，獲得13億歐元的融資，以協助法荷航加強該集團的「飛行藍天」計畫，獎勵機票的購買。

Smith說：「我們繼續努力進一步復甦我們的股票，同時利用集團資產的價值」。