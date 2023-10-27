以巴衝突國際油價連漲，布蘭特原油逼近90美元，但是中油下周一卻預計調降汽柴油價每公升0.2元，拉出國內油價連7降。中油表示，是北半球進入秋天傳統用油淡季本周原油均價有跌關係。但實際日本補貼油品持續凍漲，是這波連7降主因，中油受到「亞鄰最低價」原則綁住，預料今年虧損將擴大。

下周降價後，95無鉛牌價將下修到31.2元，92無鉛29.7元，超級柴油落到27.3元。累積這波7連降，汽油每公升跌了1.9元，在國際原油上揚居多下，國內卻仍可降價，讓人相當意外。

中油表示，美國10年期公債殖利率突破5％、北半球進入秋天傳統用油淡季，本周中東指標原油均價有比上周跌。但以巴衝突，美軍又攻擊伊朗在敘利亞的目標，今日國際原油又重新跳升。

對於這波連7降，中油也無奈表示，因為日本政府持續對燃料油提供補助，所以加油站價格凍漲，而國內有「油價平穩措施」與「亞鄰最低價」雙重緩漲機制，92稅前價不可超過日本，所以最近都沒漲還要降。加計賣天然氣不敷成本，今年虧損恐又比預期稍微回升。