柯姓男子今年1月間行駛國道1號，事後收到違規行駛路肩罰單4000元，柯不服提行政訴訟，主張透過高速公路局1968服務人員說「已開放」才行駛，台中區監理所稱是雙方對話認知誤解；法院勘驗對話，發現行控中心人員跟柯說「有開放」，柯基於信賴無過失可言，判撤銷原處分，可上訴。

法院調查，柯男今年1月23日上午11點多，駕駛自小客車行經國道1號北向31.4公里，因「行駛高速公路違規使用路肩」違規被檢舉開單，事後經公路局台中區監理所裁罰4000元。

事後柯男不服提行政訴訟，表示當時路況不熟，打給高速公路局北部交通控制中心，詢問該北上路段有無開放路肩，接電話人員明確表示「已開放」，他才切換到路肩行駛，事後卻遭檢舉違規。

柯男指出，高速公路局要台中區監理所，跟他說只要舉證明確，有致電行控中心就可以撤銷罰單，事後卻搪塞是他去打電話給1968人員詢問時，雙方對話認知誤解，顯然是卸責，於是主張撤銷原處分。

台中區監理所抗辯稱，當時行控中心人員回答柯男是說，靠近環北路段路肩「已開放」，應該是對於「路段認知」產生誤解，因為無法精確掌握柯男所處的高速公路各路段，只能以用路人所描述的路段，憑己認知回覆，難免產生誤解，認為原處罰無違誤。

法院勘驗當時對話，發現柯男當時說因沒看到標示牌，詢問有無開放路肩，行控中心人員回覆「我們工程師說那個有開了」，柯再確認「高架33K有開路肩？」，對方回答「他說開了」，顯見服務人員對國1北上32、33公里是否開放路肩，回覆明確。

台中高等行政法院認為，高速公路局行控中心人員回覆柯「已開放」即代表該單位的行政行為，足以讓用路人認為得以使用路肩，基於行政一體性，台中區監理所對柯男再處罰，有違行政程序法「誠實信用原則」，判撤銷原處分，可上訴。